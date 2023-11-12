ما هي أسباب تغير موقف الرئيس الفرنسي من الحرب في غزة ومطالبته بوقف إطلاق النار؟

ويشار الى أن الرئيس الفرنسي كان عبر عن تضامن قوي مع إسرائيل وأعلن نيته تشكيل تحالف دولي ضد حماس على غرار التحالف ضد داعش

أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خيبة أمل عميقة في إسرائيل، وذلك بعد طالب الجمعة في مقابلة مع "بي بي سي" بوقف إطلاق النار وقال إن "على إسرائيل وقف قتل النساء والأطفال"، وعبر الرئيس الفرنسي في بداية الحرب، عن دعم قوي لإسرائيل، ووصل في زيارة تضامن اليها وحتى أنه طالب بتشكيل تحالف دولي ضد حماس، إلا أنه أطلق في بداية الأسبوع تصريحات شديدة اللهجة ضد عمليات الجيش الإسرائيلي. وذكر موقع "واينت" أنه بسبب المخاوف من أن تخلق تصريحات ماكرون انحراف في مواقف الزعماء الغربيين، والذين يؤيد غالبتهم إسرائيل، قررت إسرائيل نشر رد سريع وفوري وفي بيان ليلي صدر بوقت متأخر من يوم الجمعة شدد فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن حماس المسؤولة عن قتل المواطنين.

وخلال مباحثات مغلقة في إسرائيل، بدا فهم واضح بأن تصريحات ماكرون أطلقت بسبب اعتبارات داخلية تتعلق بالمخاوف من مظاهرات وأعمال شغب في فرنسا نفسها، مع ذلك، قال مسؤول سياسي كبير إنه يوجد لإسرائيل اعتبارات داخلية أيضا ولا يمكننا تجاوز كلام ماكرون بصمت، لأن ذلك قد يؤدي إلى انحراف أولئك الذين يرتاحون للاختباء من وراء فرنسا".

وربط مسؤول إسرائيلي مطلع على العلاقات الإسرائيلية الفرنسية بأن التغيير في موقف ماكرون بسبب الضغوطات الهائلة التي يمارسها متظاهرون، منظمات وأعضاء برلمان معينين :"من الممكن جدا أيضا أنه تلقى إحاطة من جانب رؤساء إنفاذ القانون في فرنسا، والذين أبلغوه بأن التوتر يمكن أن ينفجر في أحياء المهاجرين بكل لحظة وأن يتحول الى عنف واسع". وامكانية أخرى طرحها المسؤول بأن السفير الفرنسي الجديد الذي وصل إسرائيل قبل ثلاثة أشهر ونصف، لم يرتبط ويتواصل بصورة كافية مع الإسرائيليين وليس على إطلاع بخصوص الأوضاع في الخارج، لذلك يمرر لفرنسا معلومات غير كافية.

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي للموقع الاسرائيلي :"على أي حال، هذا أمر يلزم إسرائيل استثمار الموارد الكثيرة في فرنسا" مشيرا الى حقيقة عدم وجود سفير إسرائيلي دائم في فرنسا منذ 9 أشهر، وذلك بعد عودة السفيرة ياعيل جيرمان وقال :"من غير الممكن أنه في هذه الفترة وزارة الخارجية لم تعين سفيرا في فرنسا والسفارة يديرها قائم بالأعمال. يجب إرسال سفير ذي خبرة يجيد اللغة الفرنسية بصورة مميزة يتحدث بصورة متواصلة مع كافة القنوات، لا يجب التنازل عن دولة كهذه".

وشدد ماكرون خلال المقابلة الجمعة بأنه "يدين مجددا هجوم حماس الدموي ويشارك إسرائيل آلامها ورغبتها التخلص بما وصفه بالارهاب" لكنه قال إنه "لا يوجد مبرر" للضربات الإسرائيلية وإن وقف إطلاق النار تحديدا ينفع إسرائيل. وحين سئل إن كان يرى إن على قادة آخرين بما يشمل الولايات المتحدة وبريطانيا أن ينضموا الى مطالبته بوقف إطلاق النار رد :"آمل أن يقوموا بذلك"، وحين سئل إن كان إسرائيل خالفت القانون الدولي في حربها في غزة قال :"أنا لست قاضيا، أنا رئيس دولة". وقال إنه ليس من غير الصحيح "كشريك وصديق" مثله ينتقد إسرائيل بعد شهر من مهاجمتها.

في إسرائيل، كما ذكر سابقا كانت لديهم مخاوف من أن يسحب ماكرون قادة آخرين يطالبون بوقف إطلاق النار، لذا بعد فترة قصيرة من منتصف الليل كتب نتنياهو منشورا ذكر فيه :"إن مسؤولية ايذاء المدنيين تقع على عاتق حماس-داعش، وليس على إسرائيل. يجب على قادة العالم إدانتهم. دعونا نتذكر بأن إسرائيل دخلت الحرب بسبب قيام المنظمة الارهابية بقتل مئات الإسرائيليين بوحشية وخطف أكثر من 200 منهم، بينما إسرائيل تبذل كل شيء لتجنب قتل المدنيين وتطالبهم بترك مناطق الحرب- أما حماس -داعش تبذل كل شيء لمنعهم من الخروج الى المناطق الآمنة وتستخدمهم كدروع بشرية".