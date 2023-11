أبدى أغنى رجل في العالم، أمس، موافقته على نظرية التي تتهم اليهود بنشر الكراهية ضد البيض، وذلك في تغريدة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر (X إكس الآن) التي يملكها.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية، فقد جاء في المنشور الذي تمت مشاركته بعد ظهر أمس (الأربعاء): "المجتمعات اليهودية تدفع بهذا النوع من الكراهية الجدلية ضد البيض، التي يزعمون أنهم يريدون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم". ورداً على ذلك قال ماسك: "لقد قلت الحقيقة الفعلية".