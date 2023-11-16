غضب على ايلون ماسك بتأييده منشوراً يتهم اليهود بتحفيز الكراهية تجاه البيض

أبدى أغنى رجل في العالم، أمس، موافقته على نظرية التي تتهم اليهود بنشر الكراهية ضد البيض، وذلك في تغريدة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر (X إكس الآن) التي يملكها.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية، فقد جاء في المنشور الذي تمت مشاركته بعد ظهر أمس (الأربعاء): "المجتمعات اليهودية تدفع بهذا النوع من الكراهية الجدلية ضد البيض، التي يزعمون أنهم يريدون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم". ورداً على ذلك قال ماسك: "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

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أضاف ماسك لاحقًا إلى كلماته، فكتب أن رابطة مكافحة التشهير - وهي منظمة تحارب معاداة السامية - تهاجم الغرب بشكل غير عادل، على الرغم من أن غالبية الغرب يدعم اليهود ودولة إسرائيل. والسبب في ذلك، بحسب ماسك، هو أنهم لا يستطيعون انتقاد الأقليات الأخرى التي تشكل التهديد الرئيسي لهؤلاء اليهود. وقال في تغريدة على تويتر: "هذا غير صحيح ويجب أن يتوقف".

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وكان ماسك قد هدد في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بمقاضاة "رابطة مكافحة التشهير"، لتوجيهها إليه اتهامات لا أساس لها برأيه بمعاداة السامية، إذ يرى أنها بذلك جعلت المعلنين ينفرون من شبكة التواصل الاجتماعي، مما حرمها من إيرادات كبيرة.

وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) أبلغ مركز مكافحة الكراهية الرقمية منصة «إكس» عن انتهاك 200 منشور يتعلق بهجوم "حماس" على إسرائيل وحرب غزة، للقواعد بشكل واضح، مؤكداً أن هذه المنشورات حرضت على العنف ضد اليهود والفلسطينيين والمسلمين، من بين أمور أخرى.

وذكرت "إكس" أنه تم اتخاذ إجراءات ضد أكثر من 320 ألف منشور بسبب خطاب الكراهية وتمت إزالة أكثر من 3 آلاف حساب. وتدخلت الفرق في أكثر من 25 ألف منشور بسبب المحتوى الذي تم العبث به.