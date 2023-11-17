أحبطت قوات الأمن الأذربيجانية هجوما على السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو الشهر الماضي

أحبطت قوات الأمن الأذربيجانية هجوما على السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو الشهر الماضي. جاء هذا بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم.

Haim Tzah / GPO الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ والاذري الهام علييف خلال توقيع اتفاقيات بين إسرائيل واذربيجان في باكو 30/5/2023

وبحسب الاشتباه، حاول رجل، من أصل إيراني على ما يبدو، اقتحام السفارة وهو مسلح. وسيطر أفراد جهاز الأمن الوطني الأذربيجاني عليه - وتمكنوا من نزع سلاحه. وتم تقديمه أمام محكمة في باكو وتم تمديد اعتقاله لمدة 4 أشهر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتقال في البلاد بعد محاولة مهاجمة السفارة الإسرائيلية في باكو. وقبل نحو أربعة أشهر، ألقي القبض على مواطن أفغاني للاشتباه في تخطيطه لهجوم ضد السفارة. وبحسب التقارير، تم تسجيل الأفغاني وهو يتجول في منطقة السفارة في باكو، حتى أنه اشترى أسلحة ومتفجرات.

ومنذ بداية الحرب ارتفع التأهب في سفارات إسرائيل في العالم إلى أعلى المستويات، وفي بعض الدول أعيد الدبلوماسيون وعائلاتهم إلى إسرائيل. وأمس، اصطدمت سيارة بحاجز عند مدخل السفارة الإسرائيلية في طوكيو. وأصيب شرطي كان على الحاجز. وبحسب التقارير الواردة من اليابان، فقد تم اعتقال رجل في الخمسينيات من عمره، وهو عضو في منظمة يمينية متطرفة.