لقاء بين عائلات المختطفين الإسرائيليين وأحد كبار أعضاء فريق التفاوض القطري

"لقد كانت مبادرة خاصة، شارك فيها العديد من الأشخاص في إسرائيل والخارج، لكن الاجتماع كان تحت سلطة وإذن من أعلى مستويات القيادة القطرية"

على خلفية أنباء عن صفقة محتملة لإطلاق سراح المختطفين، كان تشن أفيغدوري، الذي اختطفت ابنته نوعام وزوجته شارون في قطاع غزة، حاضرا في أثينا أمس (الجمعة) في اجتماع مع عضو كبير في اللجنة القطرية لفريق التفاوض.

وقال أفيغدوري لموقع "واينت" عند عودته إلى إسرائيل: "لقد جلسنا معه لمدة ساعتين، أنا واثنين آخرين من ممثلي العائلات المختطفة". وأضاف: "لقد كانت مبادرة خاصة، شارك فيها العديد من الأشخاص في إسرائيل والخارج، لكن الاجتماع كان تحت سلطة وإذن من أعلى مستويات القيادة القطرية".

وبحسب أفيغدوري، "جلسنا هناك وكل منا روى قصته، وعرضنا الصور، وما حدث بالضبط، وأخبرنا كم نفتقداحبتنا المختطفين. وأضاف: "تلقينا لاحقًا معلومات تفيد بأن الاجتماع ترك لديه انطباعًا بأنه يشعر بالتزام أكبر بالعملية كوسيط".

في غضون ذلك، أعلن مقر العائلات اليوم أن "الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت أبلغا أفراد العائلات بأنهما يستجيبان لدعوتهما للقاء أعضاء المجلس الوزاري الحربي. وسيعقد الاجتماع اليوم في مقر العائلات".

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة للمطالبة بعودة المختطفين. وغادرت صباح اليوم عائلاتهم وأقاربهم ومؤيديهم لليوم الأخير لإحياء المسيرة التي بدأت في تل أبيب، وانتهت تنتهي أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس . بعد ذلك، وفي الساعة 20:00، ستقام المسيرة الرئيسية في تل أبيب في "ساحة هاتوفيم" في شارع شاؤول همليخ.