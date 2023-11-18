بايدن: الفلسطينيون يستحقون أن تكون لهم دولتهم الخاصة وأن يكون لهم مستقبل لا توجد فيه حماس

بايدن: المستقبل الذي نعمل من أجله لا مكان فيه لعنف حماس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب بين إسرائيل وحركة دحماس.

وأضاف في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة مستعدة لإصدار حظر للتأشيرات على “المتطرفين” الذين يهاجمون المدنيين بالضفة الغربية.

وأضاف في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست “بينما نسعى جاهدين من أجل السلام، ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت هيكل حكم واحد، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، بينما نعمل جميعا نحو حل الدولتين”.

وقال “يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، ولا إعادة احتلال، ولا حصار، ولا تقليص للأراضي”.

واستخدم بايدن المقال ليحاول الإجابة عن السؤال حول ما تريده الولايات المتحدة لغزة بمجرد انتهاء الصراع. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل يجب أن تبقي على “مسؤوليتها العسكرية الشاملة” عن غزة “في المستقبل المنظور”.

وقال بايدن “أكدت لقادة إسرائيل ضرورة وقف عنف المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف”.

وتشهد الضفة الغربية، التي يقطنها ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون وسط أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي، حالة من الغليان منذ أكثر من 18 شهرا، مما يثير قلقا دوليا متزايدا مع تصاعد العنف بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.