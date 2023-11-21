"لجنة اتصال غزة" تتوجه إلى موسكو في رحلة تشمل لندن وباريس وواشنطن في محاولة لوقف الحرب

يخطط الوفد للاجتماع بممثلي دول مجلس الأمن الدولي "التي لها تأثير على إسرائيل" من أجل ضمان وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى قطاع غزة

يتوجه وفد وزراء خارجية مصر وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وفلسطين والسعودية وتركيا، يتقدمهم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لزيارة عدد من العواصم الأوروبية عاقدين العزم على إيصال الرسالة بوجوب وقف الحرب في قطاع غزة.

وكان الوفد قد أجرى يوم مس الاثنين مفاوضات في الصين، التي لعبت في الأمس القريب دور الوساطة في إعادة العلاقات إلى مجاريها بين السعودية وإيران.

وفي الوقت الذي تواجه فيه قرارات قمة الرياض حالة من الجمود يواصل الوفد الوزاري مساعيه لإخراجها إلى حيز التنفيذ عبر التعريج على عواصم النفوذ وتأتي موسكو تاليا بعد بكين.

وبحسب وكالة Anadolu Ajans، لن ينضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الوفد مرحليا لأنه سيرافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر.

ومن المتوقع أن تزور مجموعة الاتصال، لندن وباريس يوم الأربعاء، حيث سيستقبلهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيشارك فيدان بالفعل في هذه الاتصالات. وفور تعيين موعد سيسافر الوفد لاحقا إلى الولايات المتحدة.

وجرى تشكيل مجموعة الاتصال، وفقا للقرار الذي تم اتخاذه في القمة المشتركة بين منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية التي عقدت في الرياض، على ضوء انفجار الأوضاع في قطاع غزة حيث تدور معارك طاحنة وقصف متواصل لليوم الـ46 ما أسفر عن ثمن باهظ ومكلف للجانبين.

ويخطط الوفد للاجتماع بممثلي دول مجلس الأمن الدولي "التي لها تأثير على إسرائيل" من أجل ضمان وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى قطاع غزة.