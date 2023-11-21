بن سلمان يطالب "جميع الدول وقف تصدير الأسلحة لإسرئيل" وإطلاق عملية سلام جادة لحل القضية الفلسطينية

جاءت تصريحات ولي العهد السعودي خلال مشاركته في قمة بريكس التي عقدت افتراضيا بمبادرة جنوب افريقيا

طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لمجموعة بريكس "دول العالم التوقف عن تصدير الأسلحة الى إسرائيل"، معلنا رفض بلاده "التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة"، مؤكدا بنفس الوقت على ضرورة إطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

وأضاف بن سلمان أن بلاده تطالب بدفع "عملية سلام شامل لحل القضية الفلسطينية" وأضاف بن سلمان أن "القمة تجري بوقت عصيب يمر به قطاع غزة" مضيفا "نجدد رفضنا القاطع للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة".

وطالب بن سلمان بإدخال "المساعدات بشكل فوري للقطاع " وطالب "جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة الى إسرائيل" ودعا الى بذل جهود جماعية "لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة" وأكد على "ضرورة توفير ممرات إنسانية في غزة".

ووفقا لما أفادت به العربية، جاءت المطالبة خلال الاجتماع الافتراضي لمجموعة بريكس، وهي مجموعة من الاقتصادات الناشئة التي تضم البرازيل، روسيا ، الهند، الصين وجنوب افريقيا- حيث استضافت الأخيرة الاجتماع الذي يهدف لصياغة رد مشترك على الصراع بين إسرائيل وحماس.

وشارك في القمة الافتراضية للبريكس اليوم زعماء السعودية والإمارات ومصر والصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة.