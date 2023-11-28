زيارة مرتقبة الخميس لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية والإمارات

بلينكن سيناقش ما تريد واشنطن رؤيته في غزة إذا تمكنت إسرائيل من القضاء على حماس. وسيناقش بلينكن أيضًا الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة بالإضافة إلى حضور قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 في دبي

من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي زيارة لإسرائيل يوم الخميس المقبل يتبعها بزيارة للسلطة الفسطينية للتباحث في سبل وإمكانيات منع توسع الحرب في قطاع غزة ومواصلة الجهود لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين وتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، على ما أفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية الإثنين. وأوضح البيان أن "بلينكن سيسافر إلى بلجيكا ومقدونيا الشمالية وإسرائيل والضفة الغربية والإمارات العربية المتحدة من الاثنين إلى السبت".

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، قولها "إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، في الوقت الذي تهدف فيه واشنطن إلى الضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الذين اختطفتهم حماس".

بلينكن الذي حل في بروكسل الإثنين سيحضر قمة وزراء خارجية الناتو يوم الثلاثاء يتبعه اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا يعقد الأربعاء في سكوبيا عاصمة مقدونيا الشمالية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في وقت سابق إن بلينكن سيناقش ما تريد واشنطن رؤيته في غزة إذا تمكنت إسرائيل من القضاء على حماس. وسيناقش بلينكن أيضًا الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة بالإضافة إلى حضور قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 في دبي.

وستكون هذه هي زيارته الثالثة للمنطقة منذ هجوم 7 أكتوبر، حيث هاجم مسلحو حماس إسرائيل، وقتلوا أكثر من 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعلان الحرب ضد حماس في قطاع غزة في حين يتسيد المشهد 5 أيام من الهدنة تم خلالها الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والعمال الأجانب مقابل إطلاق سراح سجناء أمنيين فلسطينيين.

وتفيد الوكالة بأن بلينكن سيتحدث هذا الأسبوع عن مستقبل غزة والحاجة إلى حل سياسي دائم للصراع الطويل الأمد، بعد أن أوضح خطوط واشنطن الحمراء خلال زيارة لليابان في وقت سابق من هذا الشهر حول كيفية حكم القطاع بحال هُزمت حماس. كما سيناقش كبير الدبلوماسيين الأميركيين "المبادئ التي حددها في طوكيو في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر والخطوات الملموسة لتعزيز إقامة دولة فلسطينية مستقبلية"، وفق بيان الخارجية.