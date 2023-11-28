إيران تعلن إتمام صفقة شراء طائرات مقاتلة ومروحيات روسية

"في بعض المجالات نحن من بين الدول المتقدمة وفي بعض المجالات نحن على طريق التطوير. وفي هذا المسار، بالإضافة إلى تطوير القدرات الداخلية، يجب علينا أيضا استخدام الطرق المختصرة لاستكمال القدرة الدفاعية

قال نائب وزير الدفاع الإيراني لوكالة تسنيم للأنباء يوم الثلاثاء إن إيران وضعت اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بتسليم طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر روسية الصنع من طراز سوخوي سو-35، في الوقت الذي تقيم فيه طهران وموسكو علاقات أوثق في المجال العسكري.

ووفقا لروسيا اليوم فقد تابع الوزير الإيراني "في بعض المجالات نحن من بين الدول المتقدمة وفي بعض المجالات نحن على طريق التطوير. وفي هذا المسار، بالإضافة إلى تطوير القدرات الداخلية، يجب علينا أيضا استخدام الطرق المختصرة لاستكمال القدرة الدفاعية، وأحد هذه المجالات هو مجال تكنولوجيا الهواء".

وأضاف، "لدينا قدرات جيدة في مجال المروحيات، ولهذا نحن الأفضل في المنطقة من حيث الكمية، لكن الارتقاء بجودة المروحيات هو على جدول الأعمال".