الخارجية الأمريكية: بلينكن شدد على ضرورة حماية المدنيين خلال اجتماعه بنتنياهو

الخارجية الأمريكية: بلينكن حث نتنياهو على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المستوطنين على العنف بحق الفلسطينيين

قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على ضرورة تهدئة التوتر في الضفة الغربية خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وأضافت الوزارة أن بلينكن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المستوطنين على العنف بحق الفلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم، قال نتنياهو لبلينكن إنه تعهد بالقضاء على حركة حماس، مضيفا "ولن يوقفنا أي شيء"، في حين أن بلينكن أبلغ نتنياهو بضرورة حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة إذا ما استؤنف القتال. وأضاف بلينكن "إن على إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين قبل الشروع في أي عمل عسكري في جنوب قطاع غزة". وتأتي هذه الأمور في أعقاب ما نشر في موقع والا عن المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو حول هذا الموضوع.

وفي لقاء نتنياهو بلينكن شارك وزير الأمن يوآف غالانت، الوزير بيني غانتس، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الوزير غادي آيزنكوت، عضو الكنيست أرييه درعي، تساحي برافرمان، رئيس الأركان اللواء هارتسي هاليفي، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الجنرال آفي غيل، وسكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس.

ومن الجانب الأمريكي: السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لوي، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون إسرائيل باربرا ليف، والمستشار السياسي ديريك كوليت، والمبعوث الخاص للقضايا الإنسانية في إسرائيل ديفيد سترافيلد.

ووصل وزير الخارجية الأميركي فجر اليوم إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، التي تنتهي عند الساعة السابعة اليوم الخميس.

وبعد لقاء بلينكون مع هرتسوغ ونتنياهو التقى وزير الخارجية الأمريكي برئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، في رام الله.