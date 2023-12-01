الطلب الأمريكي من قطر الذي قد يقضي على حماس | تقرير

قال مسؤولون كبار في إدارة بايدن لموقع "بوليتيكو" إنهم بعد افراج حماس عن جميع المختطفين من الأسر، سيطالبون قطر بإغلاق مكاتب المكتب السياسي للمنظمة في البلاد

قال مسؤولون كبار في إدارة بايدن لموقع "بوليتيكو" الليلة (بين الخميس والجمعة) إنهم بعد أن تفرج حماس عن جميع المختطفين من الأسر، سيطالبون قطر بإغلاق مكاتب المكتب السياسي للمنظمة في البلاد. وإذا لم يتم تنفيذ مثل هذه الخطوة، فإنها ستسبب إحراجا لقطر، كحليفة واشنطن.

ووفقا للمسؤولين الأميركيين، "لقد أوضحنا أنه بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، لن يكون من الممكن القيام بأعمال تجارية كالمعتاد مع حماس". ومع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية لشبكة CNN: "طالما أن هذه القناة مفيدة في خلق السلام، فيجب علينا الاستمرار، ولا يمكننا السماح لأنفسنا بخسارتها".

جدير بالذكر أنّّ قطر لعبت دور الوسيط الرئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار والرهائن بين إسرائيل وحماس. وهذا الأسبوع، وصل مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى قطر لعقد اجتماعات سرية مع رئيس الموساد ديدي بارنياع ورئيس الوزراء المحلي في محاولة لصياغة اتفاق طويل الأمد بين إسرائيل ومنظمة حماس.

وصباح الجمعة حثت قطر المجتمع الدولي على التحرك لوقف أعمال العنف في قطاع غزة عقب تجدد الأعمال العسكرية مع انتهاء الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس والتي توسطت فيها الدولة الخليجية.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على أن "استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقّد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع" داعية "المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال".