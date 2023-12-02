المغرب يشارك في مناورات عسكرية مع فرنسا

ووصلت الفرقاطة المغربية” طارق ابن زياد” إلى قاعدة تولون البحرية في إطار مشاركة البحرية الملكية في هذه المناورات

بدأت العلاقات بين المغرب وفرنسا في التحسن بعد فترة من الجمود كما تشير بعض المؤشرات، ويدل على ذلك مشاركة المغرب في مناورات عسكرية مع فرنسا، و”تغير موقف فرنسا من قضية الصحراء”، واستقبال الملك للسفير الفرنسي. وقد يؤدي هذا التحسن إلى زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب.

وكانت العلاقات بين المغرب وفرنسا قد وصلت إلى الباب المسدود، غير أن مشاركة المغرب في مناورات عسكرية مع فرنسا، تظهر كمؤشر لإحياء العلاقات بين الرباط وقصر الإليزيه” وفق وسائل الاعلام مغربية.

ووصلت الفرقاطة المغربية” طارق ابن زياد” إلى قاعدة تولون البحرية في إطار مشاركة البحرية الملكية في هذه المناورات، وانضمت مروحياتها من طراز “بانتر” الى القاعدة الجو بحرية.

وكان العاهل المغربي محمد السادس، قد استقبل بالقصر الملكي بالرباط، 14 سفيرا وسفيرة من الأجانب الذين قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم ب لدى الرباط، واستثنى السفير الفرنسي لدى الرباط من مراسيم الاستقبال المخصصة للسفراء