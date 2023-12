واشنطن تحذر حفتر من الاعتماد على الرئيس بوتين في إنشاء فيلق عسكري روسي في إفريقيا

حذرت الخارجية الأمريكية المشير خليفة حفتر-قائد قوات شرق ليبيا، من الاعتماد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنشاء فيلق عسكري روسي في إفريقيا.

