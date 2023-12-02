واشنطن تحذر حفتر من الاعتماد على الرئيس بوتين في إنشاء فيلق عسكري روسي في إفريقيا

جاء ذلك بعد زيارة لمسؤول في وزارة الدفاع الروسية بدعوة من حفتر لمناقشة انشاء فيلق عسكري روسي في افريقيا

حذرت الخارجية الأمريكية المشير خليفة حفتر-قائد قوات شرق ليبيا، من الاعتماد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنشاء فيلق عسكري روسي في إفريقيا.

https://twitter.com/i/web/status/1725822153285939489 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقالت الخارجية وفقا للناطق الرسمي نيد برايس بأن "مرتزقة شركة فاغنر شبه العسكرية الروسية يمثلون عنصرا ضارا في ليبيا، حيث أنهم ينهبون البلدان التي يتواجدون بها ويعرضون الأمن العام للخطر، متسببين بعدم احترام حقوق الإنسان". وأضاف قائلا إن "مجموعة فاغنر زعزعت استقرار ليبيا، واستخدمتها كمنصة لتنظيم أنشطتها في المنطقة" وأشار الى أن مرتزقة فاغنز زرعوا مئات الألغام عام 2020 خلال الانسحاب من طرابلس ما تسببت بمقتل أكثر من 300 شخص.

وذكر بأن مجموعة المرتزقة المسلحة أعاقت العملية الانتخابية في عام 2021، فلا يوجد لدى المجموعة مصلحة بالتوصل الى حل سياسي للصراع في ليبيا، مطالبا بمغادرة المرتزقة الروس ليبيا فورا واحترام إرادة الشعب الروسي، مشددا على مغادرة جميع القوات الأجنبية الأخرى النشطة في ليبيا.

وذكر برايس بأن السلطات في موسكو تعمل على إنشاء فيلق عسكري روسي في إفريقيا، وذلك بعد زيارة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك إيفكوروف إلى ليبيا بدعوة من خليفة حفتر، ووفقا للخارجية الأمريكية سيتعين على الفيلق الإفريقي الروسي إجراء عمليات عسكرية واسعة النطاق في القارة لمواجهة النفوذ الغربي، واعتبرت أن مجموعة المرتزقة فاغنز زعزعت استقرار ليبيا واستخدمتها كمنصة لتنظيم أنشطتها في المنطقة، بينما هدف واشنطن في ليبيا وفقا للخارجية هو تحقيق دولة ليبية ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة يمكنها التحكم في شؤونها الخاصة والتي تتمثل في الانتخابات الحرة والشفافة السبيل الوحيد لإنشاء حكومة وطنية قادرة على ضمان الأمن.