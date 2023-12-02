"الوحدة بين غزة والضفة الغربية": هاريس تقدم الرؤية الأمريكيّة لليوم التالي للحرب

ستتناول هاريس هذه القضية خلال مؤتمر المناخ COP28 في دبي، حيث تم إرسالها بدلاً من بايدن المنغمس في الحرب بين إسرائيل وحماس

عرضت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (السبت) الأهداف الأمريكية لليوم التالي للحرب في غزة، وأكدت على أن الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية يجب أن يتحدوا في نهاية المطاف في ظل كيان حاكم مشترك.

تناولت هاريس هذه القضية خلال مؤتمر المناخ COP28 في دبي، حيث تم إرسالها بدلاً من بايدن المنغمس في الحرب بين إسرائيل وحماس.

AP Photo/Andrew Harnik كامالا هاريس - نائبة الرئيس الامريكي المنتخب

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن هاريس ستدلي ببيان حول الواقع في غزة بعد الحرب. وقال مسؤول في البيت الأبيض قبل تصريحاتها: "ستؤكد على أن أي خطة تتعلق بغزة بعد الحرب يجب أن تتضمن أفقًا سياسيًا واضحًا للشعب الفلسطيني، وتضمن إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت كيان واحد".

وقد ناقش المسؤولون الأميركيون تعزيز السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من السيطرة على قطاع غزة أيضاً، ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على خطة قوية. وأعرب بعض المسؤولين الأميركيين في محادثات مغلقة عن شكوكهم في قدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة على غزة بعد الحرب. ويتهم منتقدو السلطة الفلسطينية السلطة بالفساد وسوء الإدارة، وتظهر استطلاعات الرأي أن السلطة الفلسطينية لا تتلقى سوى القليل من الدعم بين الجمهور الفلسطيني.

وفي دبي، التقت هاريس بالقادة الإقليميين وتناقش معهم آخر التطورات في غزة. ومن بين أمور أخرى، ستلتقي برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "ستعرض نائبة الرئيس خلال اجتماعاتها رؤيتنا بشأن غزة ما بعد الحرب، وستقدم مقترحات محددة تضع الأصوات الفلسطينية في المركز وتبني الدعم الإقليمي لجهودنا".

وفي الكلمات التي ستقولها اليوم في دبي، ستعرب نائبة بايدن عن رغبة الولايات المتحدة في وقف آخر لوقف إطلاق النار في الحرب، وإطلاق سراح المزيد من الرهائن من غزة، وتجديد إدخال المساعدات الإنسانية.