"القضاء على حماس غير واقعي": ماكرون في انتقاد آخر لإسرائيل

ماكرون: القضاء على حماس بالكامل يعني 10 سنوات من الحرب

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت)، إسرائيل وسياستها فيما يتعلق بالحرب في غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مؤتمر المناخ في دبي. وطالب ماكرون بوقف فوري لإطلاق النار للسماح بالإفراج عن جميع المختطفين وتقديم المساعدات، وعندها فقط القضاء على الإرهاب لتسهيل التوصل إلى حل سياسي.

ودعا ماكرون السلطات الإسرائيلية لـ"تحديد أهدافها بدقة أكبر"، متسائلاً: "ماذا يعني القضاء على (حماس) بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر 10 سنوات، لذا يجب توضيح هذا الهدف".

وشدد على أن "المواجهة الجيدة للإرهاب ليست عبارة عن قصف منهجي ومتواصل"، معتبراً أن استئناف "القتال في قطاع غزة هو موضوع مثير للقلق، وقد شكّل محور العديد من النقاشات".

كما اعتبر الرئيس الفرنسي أن "الردّ الصحيح على تنظيم إرهابي ليس القضاء على منطقة بأكملها أو قصف البنى التحتية المدنية بأكملها"، مؤكداً أن الأمر يتعلق بـ "الأمن الدائم" لإسرائيل الذي لا يمكن ضمانه إذا أُرسي "على حساب أرواح الفلسطينيين، وبالتالي استياء كل الرأي العام في المنطقة".

ودعا ماكرون إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى (حماس) وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل"، حاثاً على "جعل إسرائيل واثقة من استعادة أمنها في موازاة الاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين، من خلال تحقيق الهدف السياسي المتمثل بالوعد (بإقامة) الدولتين".

وفي ما يتعلق بالإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين، قال ماكرون: "نحتاج إلى أيام عدة من العمل"، في إشارة إلى "المفاوضات الجارية والمستمرة".