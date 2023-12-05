تقرير: بايدن يتعرض للانتقادات على خلفية رده المتراخي تجاه تصاعد الخطر الحوثي في البحر الأحمر

يرى المسؤولون أن بايدن يتعمد التقليل من خطورة الموقف تجنبا لأي تصعيد إضافي قد يعقد الوضع أكثر فيما يخص الحرب التي تديرها إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة

أعرب مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية عن امتعاضهم من رد إدارة الرئيس بايدن على الهجمات المتكررة التي نفذها الحوثيون من مواقعهم في اليمن ضد السفن في البحر الأحمر، للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، على ما أفاد موقع بوليتيكو.

ويرى المسؤولون أن بايدن يتعمد التقليل من خطورة الموقف تجنبا لأي تصعيد إضافي قد يعقد الوضع أكثر فيما يخص الحرب التي تديرها إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة. ويشدد بعض المسؤولين على أن السفن الأمريكية تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة وهو ما يستوجب إدانته وعدم السماح بالتغاضي عن مدى خطورته، باعتبار أنه على صلة باستخدام إسرائيل قوة كبيرة في غزة، وفق زعمهم.

ووفق النشر في واينت، فإنه بالرغم من التأكيدات التي يسوقها كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن الحوثيين لا يستهدفون ضرب السفينة الحربية الأمريكية، يقول مسؤولون في الإدارة لبوليتيكو إنه ليس هناك شك أن قوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر والخليج الفارسي تتعرض لتهديد فعلي.

IDF Spokesperson سفينة صواريخ نشرها الجيش الإسرائيلي في منطقة البحر الأحمر في 31 أكتوبر.

وكان الحوثيون قد نفذوا بداية الأسبوع هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد ثلاث سفن تجارية بذريعة أنها إسرائيلية، استمر لساعات واستدعى تدخل المدمرة الأمريكية "كارني" بعد أن استلمت نداءات استغاثة.

ولم تستبعد المصادر التي تحدثت لـ”بوليتيكو” في مقال نشرته الليلة احتمالية رد الإدارة على هجمات الحوثيين. وقال مسؤول في وزارة الدفاع: "إذا قمنا بتقييم أو شعرنا بأننا بحاجة إلى الرد، فسنتخذ هذا القرار دائمًا في الوقت والمكان الذي يناسبنا". الليلة الماضية فقط، وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، ترددت أنباء عن انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء، الأمر الذي يثير مرة أخرى الشكوك حول هجوم تنفذه جهة ما ضد الحوثيين.

ونفت إسرائيل من جانبها أي علاقة لها بالهجوم السابق، في الوقت الذي أكد فيه المستشار القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس الاثنين أنه لا يستبعد ضلوع إيران بدور أقله إعطاء الحوثيين الضوء الأخضر. كما قال سوليفان إن المسؤولين الأميركيين يجرون محادثات مع دول أخرى بهدف نشر فريق مراقبة بحرية في المنطقة تشارك فيه سفن من دول حليفة للولايات المتحدة، تكون مهمته ضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر.