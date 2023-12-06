سوريا: مقتل 3 قياديين موالين للولايات المتحدة بتفجير استهدف سيارتهم

وهز انفجارا ضخما أحد مداخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل “العمر” النفطي أثناء خروج إحدى السيارات المصفحة التابعة لـ “قسد”.

كشفت وسائل إعلام في سوريا، أمس الثلاثاء، عن مقتل 3 قياديين تابعيين للجيش الأمريكي وإصابة آخرين بتفجير استهدف سيارتهم المصفحة بعد خروجهم من قاعدة الجيش الأمريكي في حقل “العمر” النفطي في ريف دير الزور، شرقي سوريا.

وهز انفجارا ضخما أحد مداخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل “العمر” النفطي أثناء خروج إحدى السيارات المصفحة التابعة لـ “قسد”.

وأدى الإنقجار إلى مقتل القيادي المدعو “دمهات” ومعه القائد العسكري لما يسمى “إقليم دير الزور” الملقب بـ”روني”، إضافة لقيادي آخر لم يتم التعرف عليه، وتمت إصابة عدد آخر من مسلحي التنظيم من مرافقيهم، حسب وكالة “سبوتنيك”.

وتلا الانفجار استنفار كبير لقوات الجيش الأمريكي في قاعدتيه في ريف دير الزور ضمن حقل “العمر” النفطي وحقل “كونيكو” للغاز الطبيعي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر والمروحي فوق أجواء المنطقة، كما تم إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى حقل “العمر” تحسبا من هجمات مسلحة.

وبحسب الوكالة، فقد قُتل عنصران آخران من قوات “قسد” بالقرب من حقل “العمر” على أيدي مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على عناصر “قسد” ثم لاذوا بالفرار.