تقرير: البحرية الأمريكية اعترضت طائرة مسيّرة انطلقت من اليمن

قال مسؤول أمني أمريكي لرويترز إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة يمنية مسيرة صباح اليوم (الأربعاء) في منطقة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون

قال مسؤول أمني أمريكي لرويترز إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة يمنية مسيرة صباح اليوم (الأربعاء) في منطقة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة البحرية التجارية البريطانية أنها تلقت تقارير عن حادث يتعلق بطائرات مسيرة في البحر الأحمر غرب اليمن، على ما أفاد موقع 'كان'.

وأشار تقرير في رويترز إلى أن السعودية طلبت من الولايات المتحدة التعامل بسياسية ضبط النفس في ردها على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، لاحتواء الموقف ومنع التصعيد في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وكان مسؤولون أمريكيون قد أعربوا عن استيائهم في المقابل من سياسة غض الطرف التي تنتهجها إدارة بايدن حيال انفلات الأمن في البحر الأحمر والتهديدات التي تطال القواعد الأمريكية.

وقال رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الحوثية في اليمن، عبد العزيز بن حبتور، في 22 أكتوبر/تشرين الأول، إنه إذا استمر الهجوم على غزة، فسيتم مهاجمة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. ورد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على ذلك بقوله لشبكة ABC: "سنفعل ما يلزم لضمان حماية قواتنا ولدينا الإمكانية للرد".

في مستهل الأسبوع استهدفت صواريخ حوثية ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية في البحر الأحمر، حيث قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الحوثيين هاجموا ثلاثة سفن في البحر الأحمر بينها المدمرة الأمريكية "يو اس اس" كارني، أما كلا السفينتين الأخريين فهي سفن تجارية مملوكة لبريطانيين وبعض التقارير تقول إنها مملوكة لإسرائيليين.

AFP جولة نظمها المتمردون الحوثيون في اليمن (على متنها) في 22 نوفمبر 2023 تظهر سفينة الشحن جالاكسي ليدر، التي تم الاستيلاء عليها قبل يومين.

على ضوء التهديدات التي أطلقها الحوثي، توجهت إسرائيل بشكل رسمي الى عدة دول بينها بريطانيا واليابان بهدف تشكيل قوة عمليات مخصصة للعمل في البحر الأحمر من أجل ضمان حرية الممرات الملاحية في المنطقة، على أن تعمل هذ القوة في إطار تحالف متعدد الجنسيات في منطقة مضيق باب المندب.