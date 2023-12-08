الرئيس الفرنسي ماكرون لمعاريف: من الصعب علي التحدث مع نتنياهو في الآونة الأخيرة

قرأ كبير حاخامات فرنسا حاييم كورسيا الصلاة كما حضر الحفل عميد مسجد باريس

أشعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشمعة الأولى للحانوكا الليلة الماضية (الخميس) في عيد حانوكا تم وضعه، بمناسبة نادرة، في قاعة احتفالات قصر الإليزيه بعد حصوله على الجائزة التي تحمل اسم الحاخام جاكوبوفيتش نيابة عن مؤتمر حاخامات أوروبيون لنضاله ضد معاداة السامية.

اسوشيتد برس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يلتقي رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في باريس

وقرأ كبير حاخامات فرنسا حاييم كورسيا الصلاة كما حضر الحفل عميد مسجد باريس. وعلى طاولة المرطبات الموضوعة في ظل شجرة الميلاد الضخمة التي تمتد على جانب القاعة، تم تقديم الكعك وغيرها من الأطباق الشهية فوق كأس من الشمبانيا.

وفيما يتعلق بالموقف تجاه إسرائيل، أكد ماكرون أن فرنسا، مثل الدول الشقيقة، تدين بشدة العمل الصادم الذي قامت به حماس، وذكر أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. ويدور الخلاف حول نطاق الرد الإسرائيلي الذي يؤدي حتماً إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء. وأضاف أن فرنسا ستواصل العمل قدر استطاعتها من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين وستواصل إجراء محادثات على مستوى رفيع حول هذا الأمر.

وإذا أعلن هو نفسه أن معاداة الصهيونية تؤدي إلى معاداة السامية، فهذا لا يعني أن علينا أن نتفق مع كل خطوات الحكومة الإسرائيلية. وكرر ماكرون اقتراحه بتقديم دعم دولي لأمن إسرائيل من خلال تقديم معلومات استخباراتية عن عمليات حماس والمنظمات الفلسطينية وقطع مصادر تمويلها وغير ذلك.

وينبغي أن تكون المرحلة المقبلة إنسانية مع فترات راحة لإدخال المساعدات التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار. معاناة الفلسطينيين دفعت العناصر العربية المعتدلة إلى إطلاق تصريحات قاسية. أما المرحلة الثالثة فيجب أن تكون الحل السياسي حتى لا نترك الملايين من الناس بلا أمل. أولئك الذين يريدون حماية الأمن يجب عليهم أيضًا السعي للسلام لكي تحيا الشعوب بتعايش وأمن.

وفي حديث مع "معاريف"، اعترف ماكرون أنه "في الآونة الأخيرة كان من الصعب عليه التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو حول الهجمات في غزة". وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا لصحيفة "معاريف" إن على الجيش الإسرائيلي أن يجد طريقة لاستهداف حماس. وأصرت على تدخل فرنسا لمنع التدهور في لبنان وقد تم تحذير قادة الدولة وحزب الله مرات عديدة لكنها ترى أنه سيكون من الصعب إسناد دور قتالي لقوات اليونيفيل، بحيث تجبر قوات حزب الله على التراجع إلى ما وراء نهر الليطاني وفق القرار الأممي 1701.