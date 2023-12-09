القوات الجزائرية والروسية تجريان مناورات حربية غرب البحر المتوسط تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة

وتشارك القوات الروسية بالفرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش، التابعة للأسطول الروسي المكلف بالتواجد في البحر الأبيض المتوسط

إنطلقت أمس الجمعة مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والجزائر في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط، وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أنها تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وتشارك القوات الروسية بالفرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش، التابعة للأسطول الروسي المكلف بالتواجد في البحر الأبيض المتوسط، ورست بالفعل بميناء الجزائر العاصمة للمشاركة في المناورات.

وتعتبر هذه هي الفرقاطة الثالثة التي ترسو في الجزائر خلال الشهور الأخيرة، وكانت آخر سفينة حربية وهي رست الطراد الصاروخي ميركوري 734 قد رست في ميناء الجزائر العاصمة خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وستتضمن هذه المناورات البحرية تدريبات تكتيكية واعتراضية مختلفة، وتشمل اعتراض سفن عدائية تقرب من المياه الاقليمية الجزائرية وسفن تهدد الملاحة البحرية في غرب المتوسط، وسجل التعاون العسكري بين البلدين تقدما رفيعا خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وفي يوليو/تموز الماضي، زار رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، روسيا، حيث التقى وزير الدفاع سيرغي شويغو، واتفق المسؤولان على تكثيف التعاون العسكري.

وحصل الاتفاق نفسه بمناسبة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لموسكو في يونيو/حزيران الماضي، ونقلت الصحافة الروسية وقتها رغبة الجزائر في شراء معدات عسكرية روسية، بما في ذلك الدبابات والطائرات وأنظمة الدفاع الجوي.