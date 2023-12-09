وزير الخارجية السعودي: الولايات المتحدة منعت وزير الخارجية الفلسطيني من التحدث لوسائل الإعلام

الولايات المتحدة تعمل عمدا على إسكات وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي

حدث سياسي غير عادي وقع الليلة الماضية (الجمعة) في واشنطن، مع ادعاءات غير عادية بأن الولايات المتحدة تعمل عمدا على إسكات وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي. وخلال مؤتمر صحفي عقده وزراء خارجية الدول العربية وتركيا، قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن الولايات المتحدة منعت المالكي من الإجابة على أسئلة الصحفيين كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

AP Photo/Majdi Mohammed وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

ووجه الصحفيون أسئلة لوزير الخارجية الفلسطيني لكنه لم يجب عليها. وقال بن فرحان إن "الحكومة الأمريكية فرضت عليه قيودا لا تسمح له بالإجابة على أسئلة وسائل الإعلام أو التحدث إلى الصحفيين".

وزعم الوزير السعودي أن الوزير الفلسطيني حصل على التأشيرة بشرط عدم التحدث لوسائل الإعلام. وأثار احتمال أنه إذا خالف الوزير الفلسطيني القيود المفروضة عليه من قبل الأميركيين، فقد يتعرض لعقوبات أو إجراءات قانونية.

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المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر نفى صحة المزاعم حول فرض قيود على وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وقال ميلر لقناة العربية: "بيانات التأشيرة سرية بموجب القانون الأمريكي، لذلك لا يمكننا مناقشة تفاصيل قضية تأشيرة فردية. وإن قانون الهجرة الأمريكي لا يتضمن قيودًا ولا يمنع الأشخاص من التحدث إلى وسائل الإعلام. لم نفرض قيودًا ولم نمنع أحدًا من التحدث إلى وسائل الإعلام".