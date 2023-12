وزير الخارجية السعودي: الولايات المتحدة منعت وزير الخارجية الفلسطيني من التحدث لوسائل الإعلام

حدث سياسي غير عادي وقع الليلة الماضية (الجمعة) في واشنطن، مع ادعاءات غير عادية بأن الولايات المتحدة تعمل عمدا على إسكات وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي. وخلال مؤتمر صحفي عقده وزراء خارجية الدول العربية وتركيا، قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن الولايات المتحدة منعت المالكي من الإجابة على أسئلة الصحفيين كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

ووجه الصحفيون أسئلة لوزير الخارجية الفلسطيني لكنه لم يجب عليها. وقال بن فرحان إن "الحكومة الأمريكية فرضت عليه قيودا لا تسمح له بالإجابة على أسئلة وسائل الإعلام أو التحدث إلى الصحفيين".

وزعم الوزير السعودي أن الوزير الفلسطيني حصل على التأشيرة بشرط عدم التحدث لوسائل الإعلام. وأثار احتمال أنه إذا خالف الوزير الفلسطيني القيود المفروضة عليه من قبل الأميركيين، فقد يتعرض لعقوبات أو إجراءات قانونية.