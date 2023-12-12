بايدن بطلب غير عادي من نتنياهو :"يجب عليك تغيير تشكيلة الحكومة"

الرئيس الأمريكي لم يوضح سبب تصريحه والذي جاء خلال كلمه له في البيت الأبيض اليوم

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلبا غير عادي، حيث ناشد خلاله الأخير "تغيير تشكيله حكومته الحالية".وافادت رويترز أن بايدن قال لنتنياهو إنه "لن يتمكن من إحباط إقامة دولة فلسطينية مستقبلية".

وأعلن الرئيس بايدن دعما غير مشروط لإسرائيل منذ بداية الحرب، لكن الخلاف بينه وبين نتنياهو الذي بدأ منذ إقامة الحكومة، لا زال عميقا. وخلال إشعال شموع الحانوكا في البيت الأبيض تطرق الرئيس بايدن الى العلاقات المعقدة مع نتنياهو على مدار سنوات. وكتب على صورة قديمة جمعته معه :"بيبي أنا أحبك، لكنني لا أتفق معك مع أمر واحد لعين يجب أن تقوله".

وتابع بايدن :"هذا تقريبا الأمر نفسه اليوم". وحظي بتصفيق من الجمهور الذي غالبيته من اليهود. وأن لديه "خلافات مع بعض القادة الإسرائيليين".

ولم يوضح بايدن تفاصيل الخلافات بينه وبين رئيس الوزراء، لكن من المعروف أن هذه الخلافات شملت في الأشهر الأخيرة قضايا تتعلق بحرب إسرائيل مع حماس ومعاملتها للفلسطينيين - وقبل ذلك الإصلاحات االقضائية الذي تسبب في أزمة والى مقاطعة واشنطن لنتنياهو. وقال بايدن أيضًا إنه بصرف النظر عن الخلافات في الرأي مع القيادة الإسرائيلية، فإن "التزامه للدولة اليهودية المستقلة أمر لا يمكن زعزته". وأضاف أنه "لو لم تكن إسرائيل موجودة، فلن يكون هناك يهودي آمن في العالم".