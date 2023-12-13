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الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات إضافية على مسؤولي حماس

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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التي تسيطر على السلطة في قطاع غزة إسماعيل هنية (يسار) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل اجتماع في اسطنبول، 1 فبراير، 2020.
Presidential Press Service via AP, Poolرئيس المكتب السياسي لحركة حماس التي تسيطر على السلطة في قطاع غزة إسماعيل هنية (يسار) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل اجتماع في اسطنبول، 1 فبراير، 2020.

العديد من المستهدفين بالعقوبات يعيشون في تركيا، بما في ذلك هارون منصور يعقوب ناصر الدين، الذي تم تحديده كأحد العناصر المالية الرئيسية لحماس ويزعم أنه لعب دورًا في تأجيج الاضطرابات في الضفة الغربية

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن جولة رابعة من العقوبات تستهدف أفرادًا في تركيا ومواقع أخرى مرتبطة بحركة حماس الفلسطينية. وتركز العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على ثمانية أفراد متورطين في إدامة أجندة حماس من خلال تمثيل مصالح الجماعة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.

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ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، يقول بريان نيلسون إن حماس تواصل الاعتماد على مسؤولين رفيعي المستوى وفروع تابعة تستغل السلطات القضائية التي تبدو متساهلة لتوجيه حملات جمع التبرعات وتوجيه العائدات غير المشروعة لدعم الأنشطة في غزة.

ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات، يوجد العديد منهم في تركيا، بما في ذلك هارون منصور يعقوب ناصر الدين، الذي تم تحديده كأحد العناصر المالية الرئيسية لحركة حماس.

وكان ناصر الدين متورطا في شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال من تركيا وغزة إلى مركز قيادة حماس في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وتزعم وزارة الخزانة أنه لعب دورًا في دعم أنشطة حماس لتأجيج الاضطرابات في الضفة الغربية التي شهدت في الآونة الأخيرة تصعيدا في العمليات الأمنية يتصدرها نشطاء موالون لحركة حماس، وتواصل القوات الأمنية الإسرائيلية إحباطها لمنع ما يؤمل فلسطينيا أن يصير إلى "توحيد الساحات" في خضم حرب تتواصل منذ 68 يوما ضد حماس في قطاع غزة.

AFP / Mahmud Hams
AFP / Mahmud Hamsأرشيف – قياديا حماس محمود الزهار (الثاني من اليسار) وفتحي حماد (يمين الزهار) يشاركان في مسيرة بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس حركة حماس في 14 ديسمبر، 2016 في مدينة غزة

وشدد نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، على أهمية استهداف هذه الشبكات الداعمة لحركة حماس، وقد توجه إلى عمان وتركيا في نهاية الشهر الماضي لمتابعة الجهود الأمريكية في حرمان حماس وجماعات أخرى من القدرة على جمع وتحويل الأموال.

وقالت بريطانيا يوم الأربعاء إنه جرى فرض عقوبات على سبعة أشخاص إضافيين مرتبطين بحركة حماس من بينهم محمود الزهار المؤسس المشارك للحركة، وعلي بركة رئيس العلاقات الخارجية للحركة، والذي فرضت عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات.

https://twitter.com/i/web/status/1734911522432852250

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وتستهدف العقوبات البريطانية أيضا قياديا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وشخصيات في الشبكة المالية التي تدعم حماس بما في ذلك أفراد في لبنان والجزائر.

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