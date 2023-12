الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات إضافية على مسؤولي حماس

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن جولة رابعة من العقوبات تستهدف أفرادًا في تركيا ومواقع أخرى مرتبطة بحركة حماس الفلسطينية. وتركز العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على ثمانية أفراد متورطين في إدامة أجندة حماس من خلال تمثيل مصالح الجماعة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، يقول بريان نيلسون إن حماس تواصل الاعتماد على مسؤولين رفيعي المستوى وفروع تابعة تستغل السلطات القضائية التي تبدو متساهلة لتوجيه حملات جمع التبرعات وتوجيه العائدات غير المشروعة لدعم الأنشطة في غزة.

ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات، يوجد العديد منهم في تركيا، بما في ذلك هارون منصور يعقوب ناصر الدين، الذي تم تحديده كأحد العناصر المالية الرئيسية لحركة حماس.

وكان ناصر الدين متورطا في شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال من تركيا وغزة إلى مركز قيادة حماس في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وتزعم وزارة الخزانة أنه لعب دورًا في دعم أنشطة حماس لتأجيج الاضطرابات في الضفة الغربية التي شهدت في الآونة الأخيرة تصعيدا في العمليات الأمنية يتصدرها نشطاء موالون لحركة حماس، وتواصل القوات الأمنية الإسرائيلية إحباطها لمنع ما يؤمل فلسطينيا أن يصير إلى "توحيد الساحات" في خضم حرب تتواصل منذ 68 يوما ضد حماس في قطاع غزة.

وشدد نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، على أهمية استهداف هذه الشبكات الداعمة لحركة حماس، وقد توجه إلى عمان وتركيا في نهاية الشهر الماضي لمتابعة الجهود الأمريكية في حرمان حماس وجماعات أخرى من القدرة على جمع وتحويل الأموال.

وقالت بريطانيا يوم الأربعاء إنه جرى فرض عقوبات على سبعة أشخاص إضافيين مرتبطين بحركة حماس من بينهم محمود الزهار المؤسس المشارك للحركة، وعلي بركة رئيس العلاقات الخارجية للحركة، والذي فرضت عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات.