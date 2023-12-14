بوتين ينتقد العملية الإسرائيلية في غزة ويصفها بأنها "لا تشبه" الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي: "انظروا إلى الوضع الكارثي في غزة وإلى العملية العسكرية الخاصة [الحرب في أوكرانيا] والمسوا الفرق. لا شيء مثل هذا يحدث في أوكرانيا"

تناول الرئيس فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي الماراثوني التقليدي في نهاية العام، حرب إسرائيل ضد حماس، وقارنها بالصراع المستمر الذي تخوضه موسكو في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي: "انظروا إلى الوضع الكارثي في غزة وإلى العملية العسكرية الخاصة [الحرب في أوكرانيا] والمسوا الفرق. لا شيء مثل هذا يحدث في أوكرانيا".

روسيا، مثلها في ذلك كمثل تركيا، لا تعترف بحماس باعتبارها منظمة إرهابية، وقد أدانت العمل العسكري الإسرائيلي المكثف في غزة. وتطالب روسيا بوقف فوري لإطلاق النار وتصر على حل الدولتين.

لقد حاولت إسرائيل الحفاظ على علاقة عمل مع روسيا طوال الضغوط الناجمة عن الصراعات في أوكرانيا وغزة، وكانت المكالمة الهاتفية الأخيرة بين بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الأكثر مواجهة حتى الآن. وبعد وقت قصير من المكالمة، حثت وزارة الخارجية الروسية حماس علنًا على إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة فورًا.

كما دعا بوتين إلى منع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في باريس. لا يُسمح للرياضيين الروس أنفسهم بالمنافسة تحت أعلام بلادهم، حيث يظهرون كجزء من وفد العلم المحايد، نتيجة لعدوان البلاد في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بمسألة معاداة السامية التي أظهرت زيادة جذرية في روسيا منذ 7 أكتوبر، ذكر بوتين أن أصولها تتعلق "بشعور الناس بالظلم" بسبب القتال في غزة. وأضاف أن معاداة السامية وكذلك كراهية الإسلام وكراهية روسيا تُستخدم ضد وحدة الاتحاد الروسي، الذي أشار إلى أنه دولة متعددة الأعراق.

وفي حديثه عن الحرب المستمرة منذ عامين في أوكرانيا، أكد بوتين مجددا أن السلام لن يكون ممكنا إلا في حالة "إزالة النازية" ونزع السلاح في كييف. وذكر أيضًا أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في الصيف قد فشل بشكل واضح. وقال بوتين: "على طول خط المواجهة بأكمله تقريبًا، تعمل قواتنا المسلحة، دعنا نقول بشكل متواضع، على تحسين وضعها". وأضاف: "إن زيلينسكي يتجول متسولًا للحصول على المال، محاولًا إظهار "إنجازات" هجومه المضاد".

واعترف الكثيرون بفشل كييف في تحقيق أهدافها الهجومية المضادة في عام 2023، بينما أشاروا أيضًا إلى افتقار موسكو للسيطرة على البحر الأسود، وهو نقطة استراتيجية حاسمة. وقارن بوتين "العديد من القادة الأوروبيين" بالمتعاونين النازيين خلال الحرب العالمية الثانية في دعمهم لأوكرانيا: "لقد فقدت أوروبا سيادتها إلى حد كبير".

AP Photo/Evan Vucci يلتقي الرئيس جو بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

كما زعم بوتين أن الروس والأوكرانيين "أمة واحدة". وأشار إلى أوديسا، في غرب أوكرانيا، باعتبارها "مدينة روسية".

ووفقا لبوتين، يتمركز 617 ألف جندي روسي على الخطوط الأمامية. وردا على السؤال الحساس المتعلق بمزيد من التعبئة في البلاد، أشار بوتين إلى أنه تم تجنيد 486 ألف متطوع، وليس هناك حاجة لتعبئة المزيد من القوات. ويأتي هذا البيان في الوقت الذي شهدت فيه البلاد سلسلة من الاحتجاجات الصغيرة والنادرة والجديرة بالملاحظة من قبل عائلات المجندين في خريف عام 2022. ودعت زوجات وأمهات المجندين إلى التناوب.

وشدد بوتين أيضًا على أن الجيش الروسي يعمل على تحسين ترسانته من الطائرات بدون طيار. وفي وقت سابق من يوم الخميس، هاجمت روسيا جنوب أوكرانيا بـ42 طائرة مسيرة وصاروخًا، وفقًا للقوات المسلحة الأوكرانية. وتقوم روسيا ببناء مصنع لتصنيع طائرات إيرانية بدون طيار، كجزء من تعاونها الأمني المتزايد مع طهران.

HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / AFP تظهر هذه الصورة المنشورة التي التقطتها وزارة الخارجية الروسية ونشرتها في 23 أكتوبر 2023 وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وهو يجتمع مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران.

ورد بوتين على أسئلة الصحافة، حيث وصلت التعليقات والأسئلة من الجمهور الروسي عبر الرسائل النصية وبصورة ومضات أيضًا على شاشة المسرح. وواجه بوتين، الذي قال إنه "ليس لديه خيار" سوى الترشح للانتخابات المقبلة في مارس/آذار من العام المقبل، أسئلة محددة حول الاقتصاد الروسي، حيث تساءل أحد الأشخاص عن سبب ارتفاع أسعار البيض إلى هذا الحد.