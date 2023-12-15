هاريس لكبار المسؤولين في الولايات المتحدة: "أظهروا تعاطفًا تجاه الفلسطينيين وكونوا أكثر صرامة مع نتنياهو"

نائب الرئيس لكبار المسؤولين في الولايات المتحدة: "أظهروا تعاطفًا تجاه الفلسطينيين وكونوا أكثر صرامة مع نتنياهو"

بينما تواصل الولايات المتحدة إظهار دعمها الذي لا هوادة فيه لإسرائيل، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا بشكل متزايد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتكلفة الحرب التي تتمثل بمزيد من الأرواح البشرية في الجانب الفلسطيني.

وأشار البيت الأبيض إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك قد يأتي من توجيهات نائبة الرئيس، كامالا هاريس، التي تحث المسؤولين على إظهار المزيد من الاهتمام العام بالأضرار الإنسانية التي تسببها إسرائيل في غزة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن بايدن من بين المسؤولين الذين تحدثت معهم هاريس من أجل "إظهار تعاطف أكبر تجاه المواطنين الفلسطينيين". وفي أحاديث داخلية حول الحرب في غزة، تقول هاريس إن الوقت قد حان للبدء في التخطيط بعناية أكبر "لليوم التالي للحرب"، للتعامل مع أنقاض الحرب بعد انتهاء القتال.

وقال المقربون من هاريس لـ"بوليتيكو" إنها تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون "أكثر صرامة" تجاه نتنياهو، وأنها تدعو إلى أن تكون "أكثر قوة في البحث عن سلام طويل الأمد وحل الدولتين". ويقولون إن سعي هاريس لتشكيل نهج البيت الأبيض تجاه الحرب يعكس المدى الذي يسير به بايدن ومسؤولو الحزب الديمقراطي الآن على حبل مشدود مع جناحه التقدمي الشاب.

وخلال مؤتمر المناخ في دبي، تحدثت هاريس ضد التكتيكات العسكرية الإسرائيلية، بعد اجتماعها مع قادة الدول العربية بدلاً من بايدن، الذي أعلن في اللحظة الأخيرة أنه لن يتمكن من حضور الاجتماع بسبب الحرب.

وأكدت هاريس مجددا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها قالت إن "كيفية تعامل إسرائيل مع هذه المهمة أمر مهم أيضا". ووفقاً لها، "نقول بشكل لا لبس فيه: يجب احترام القانون الإنساني الدولي. لقد قُتل عدد كبير جداً من الفلسطينيين الأبرياء. إن مدى معاناة المواطنين، والصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزة مدمرة. إنه أمر مفجع حقاً".