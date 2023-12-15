سالفيان في إسرائيل: الحرب ستستمر أشهرًا وستنتقل إلى مرحلة استهداف قادة حماس

مستشار الأمن القومي الأميركي: من غير "الصواب" أن تحتل إسرائيل غزة على المدى الطويل

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، صباح اليوم (الجمعة)، في مؤتمر صحافي عقده في تل أبيب، إن الأميركيين والإسرائيليين متفقون على أن الحرب ضد حماس ستستمر أشهراً، وستكون على مراحل. وقال مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أجرى خلال زيارته لإسرائيل محادثات مفيدة للغاية حول الانتقال من القتال العنيف إلى المرحلة التالية من الحرب في غزة.

وبحسب المستشار فإن الحرب ستنتقل إلى مرحلة تركز على الإجراءات المضادة التي تتخذها قيادة حماس، وعلى العمليات القائمة على معلومات استخباراتية. ولم يقدم سوليفان تفاصيل حول الجدول الزمني، لكنه أشار إلى أنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت وأعضاء مجلس الوزراء الحربي حول الجدول الزمني والشروط.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي إنه ليس من "الصواب" أن تحتل إسرائيل غزة على المدى الطويل، مع تزايد التكهنات حول مستقبل القطاع في أعقاب الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس.

وقال ساليفان للصحافيين في تل أبيب "لا نعتبر أنه من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال غزة على المدى الطويل". وأوضح بعد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى "في نهاية المطاف، يجب أن تنتقل السيطرة على غزة وإدارتها وأمنها إلى الفلسطينيين".

وأكد سوليفان في المؤتمر الصحفي صباح اليوم أن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تظهر فعليا نواياها لتجنب إيذاء المدنيين في غزة. وأشار إلى أن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية، وتختبئ خلف المستشفيات والمدارس.