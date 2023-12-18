وكالة بريطانية: "احتمال وقوع انفجار" بالقرب من سفينة قبالة سواحل اليمن

شهد البحر الأحمر وخليج عدن، حوادث أمنية متزايدة منذ أن حذر الحوثيون المدعومون من إيران جميع السفن المتوجهة إلى إسرائيل من مغبة المرور عبر باب المندب والبحر الأحمر تحت ما أعلنت عنه "نصرة لغزة"

أشار بلاغ صادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إلى احتمال وقوع حادثة أخرى قبالة سواحل اليمن، وسط أنباء عن "انفجار محتمل في الماء" بالقرب من سفينة تعبر مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت الوكالة البحرية البريطانية على موقع X: "تلقت UKMTO تقريراً عن حادث وقع بالقرب من باب المندب، على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا باليمن". ووصفت الوكالة أن "ربان السفينة أبلغ عن انفجار محتمل في المياه على بعد 2 ميل بحري قبالة أحد جوانب السفينة. وتقوم السلطات بالتحقيق".

وشهد البحر الأحمر وخليج عدن، ومضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن على وجه الخصوص، حوادث أمنية متزايدة منذ أن حذر الحوثيون المدعومون من إيران جميع السفن المتوجهة إلى إسرائيل من مغبة المرور عبر ممر الشحن المزدحم تحت ما أعلنت عنه "نصرة لغزة" التي تخوض قيادتها حربا مع إسرائيل عقب هجوم مفاجئ خلف نتائج كارثية أدت إلى اندلاع الحرب غداة السابع من أكتوبر.

https://twitter.com/i/web/status/1736635251131077086 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وذهب زعيم الحوثيين، محمد البخيتي، إلى أبعد من ذلك، وهدد شركاء التحالف المحتملين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قائلاً إن حقول النفط والغاز لديهما ستُضرب، وكذلك "جميع السفن التي تنقل النفط".

وزاد وكلاء إيران في جميع أنحاء المنطقة من هجماتهم ضد إسرائيل والولايات المتحدة، كجزء من الحرب في غزة.