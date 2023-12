وكالة بريطانية: "احتمال وقوع انفجار" بالقرب من سفينة قبالة سواحل اليمن

أشار بلاغ صادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إلى احتمال وقوع حادثة أخرى قبالة سواحل اليمن، وسط أنباء عن "انفجار محتمل في الماء" بالقرب من سفينة تعبر مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت الوكالة البحرية البريطانية على موقع X: "تلقت UKMTO تقريراً عن حادث وقع بالقرب من باب المندب، على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا باليمن". ووصفت الوكالة أن "ربان السفينة أبلغ عن انفجار محتمل في المياه على بعد 2 ميل بحري قبالة أحد جوانب السفينة. وتقوم السلطات بالتحقيق".

وشهد البحر الأحمر وخليج عدن، ومضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن على وجه الخصوص، حوادث أمنية متزايدة منذ أن حذر الحوثيون المدعومون من إيران جميع السفن المتوجهة إلى إسرائيل من مغبة المرور عبر ممر الشحن المزدحم تحت ما أعلنت عنه "نصرة لغزة" التي تخوض قيادتها حربا مع إسرائيل عقب هجوم مفاجئ خلف نتائج كارثية أدت إلى اندلاع الحرب غداة السابع من أكتوبر.