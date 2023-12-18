تقرير : مسؤول أميركي يزور المغرب لبحث ملف الصحراء

ولفتت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن واشنطن "ترى ضرورة التوصل، دون مزيد من التأخير، إلى حل سياسي متفاوض بشأنه".

من المنتظر أن يجتمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس، اليوم الاثنين، الذي حل أمس الأحد بالعاصمة الرباط في زيارة تحمل عنواناً بارزاً هو مناقشة ملف الصحراء، وفي وقت ترى فيه واشنطن "ضرورة التوصل، دون مزيد من التأخير، إلى حل سياسي متفاوض بشأنه".

وتُعتبر زيارة هاريس إلى المغرب هي الثانية من نوعها في غضون ثلاثة أشهر فقط، بعد الزيارة الأولى في بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى العاصمة الجزائرية، ومخيمات تندوف والعاصمة المغربية، بالتزامن مع جولة إقليمية نظمها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى المنطقة وشملت لأول مرة مدينتي العيون والداخلة بالصحراء، فضلاً عن الجزائر وموريتانيا.

وكانت قد استبقت وزارة الخارجية الأميركية زيارة هاريس إلى الرباط، بتأكيد أن الموقف "الواضح والثابت" للولايات المتحدة إزاء قضية الصحراء لم يتغير، مجددة دعم واشنطن للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره "جاداً، وذا مصداقية، وواقعياً".

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، عشية زيارة هاريس إلى المغرب (17 و18 ديسمبر/ كانون الأول)، أن المسؤول الأميركي "سيجدد التأكيد"، خلال مباحثاته بالرباط، "على أنه ليس هناك أي تغيير بشأن الموقف الواضح والثابت للولايات المتحدة".

وأضافن الوزارة أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل تام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في تيسير عملية المفاوضات الرامية إلى التوصل لحل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف" للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

ولفتت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن واشنطن "ترى ضرورة التوصل، دون مزيد من التأخير، إلى حل سياسي متفاوض بشأنه".

معتبرة أن "نتيجة المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، المتفق عليها من قبل الأطراف والتي تعكس التزامها بجهود الأمم المتحدة بروح من الواقعية والتوافق، ستشكل الحلّ النهائي لهذه القضية".