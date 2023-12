تعد إيسلندا التي تقع بين الصفائح التكتونية الأوراسية وأمريكا الشمالية، وهي من بين أكبر الصفائح التكتونية على هذا الكوكب، نقطة زلزالية وبركانية ساخنة حيث تتحرك الصفيحتان في اتجاهين متعاكسين

قال مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا إن بركانا ثار في وقت متأخر من يوم الاثنين في جنوب غرب أيسلندا، وقذف حمما ودخانا في منطقة واسعة بعد أسابيع من النشاط الزلزالي العنيف، مما يهدد بلدة مجاورة.

وخوفا من حدوث ثوران كبير في شبه جزيرة ريكيانيس، قامت السلطات الشهر الماضي بإجلاء ما يقرب من 4000 من سكان بلدة جريندافيك لصيد الأسماك.

"تحذير: بدأ الثوران شمال جريندافيك بالقرب من هاجافيل"، ذكر مكتب الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن الثوران بدأ على بعد بضعة كيلومترات فقط من المدينة وامتدت الشقوق في الأرض نحو قرية ريكيافيك الواقعة على بعد حوالي 40 كم جنوب غرب عاصمة آيسلندا.

وأظهرت الصور والبث المباشر لثوران البركان، من قبل رويترز وآخرين، صخورًا منصهرة تنطلق بشكل مذهل من شقوق في الأرض، وتتناقض ألوانها الصفراء والبرتقالية الزاهية بشكل حاد مع سماء الليل المظلمة. وقال مكتب الأرصاد الجوية: "يشير النشاط الزلزالي إلى جانب القياسات من أجهزة تحديد المواقع إلى أن الصهارة تتحرك نحو الجنوب الغربي وأن الثوران قد يستمر في اتجاه جريندافيك".

وأضافت أن الصدع في سطح الأرض يبلغ طوله نحو 3.5 كيلومتر وينمو بسرعة. وقال مكتب الأرصاد الجوية إن حوالي 100 إلى 200 متر مكعب من الحمم البركانية ظهرت في الثانية، وهو ما يزيد عدة مرات عن الثورات السابقة في المنطقة.

وقالت الشرطة المحلية إنها رفعت مستوى التأهب نتيجة لتفشي المرض، وحذر الدفاع المدني في البلاد الجمهور من الاقتراب من المنطقة بينما يقوم موظفو الطوارئ بتقييم الوضع.

ولكن لا يزال من الصعب التنبؤ بحدوث الانفجارات. وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، نُقل سكان جريندافيك من منازلهم في منتصف الليل عندما اهتزت الأرض، وتصدعت الطرق، وتعرضت المباني لأضرار هيكلية. واعتقد علماء الزلازل في ذلك الوقت أن ثوران البركان وشيك، لكن النشاط الجيولوجي خفت فيما بعد.

وشهدت شبه جزيرة ريكيانيس في السنوات الأخيرة عدة ثورات بركانية في مناطق غير مأهولة بالسكان. وفي مارس 2021، اندلعت نوافير الحمم البركانية من شق في الأرض يتراوح طوله بين 500 إلى 750 مترًا في نظام فاجرادالسفيال البركاني الذي في المنطقة.

واستمر النشاط البركاني في المنطقة لمدة ستة أشهر في ذلك العام، مما دفع الآلاف من الآيسلنديين والسياح لزيارة مكان الحادث. وفي أغسطس 2022، حدث ثوران لمدة ثلاثة أسابيع في نفس المنطقة، أعقبه ثوران آخر في يوليو من هذا العام.