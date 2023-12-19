قوة عمل دولية بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

قال وزير الدفاع أوستن الذي زار في وقت سابق المقر الإقليمي للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين: "هذه ليست مجرد قضية أمريكية. هذه مشكلة دولية وتستحق ردا دوليا"

أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن خطط لقيادة تحالف بحري دولي للرد على الهجمات المتصاعدة على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وستنضم إلى التحلف الدولي كل من البحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وفي حديثه خلال زيارة لإسرائيل، قال وزير الدفاع لويد أوستن إن الضربات “متهورة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي”.

ودعا مسؤولين من الشرق الأوسط لإجراء محادثات افتراضية يوم الثلاثاء حول الأزمة التي دفعت شركات عالمية مثل بريتيش بتروليوم وميرسك إلى إيقاف عملها من خلال الممر المائي الاستراتيجي.

ويدعي الحوثيون أن الهجمات الأخيرة على السفن، بما في ذلك سفن الشحن النرويجية والسنغافورية، تعمل على الضغط على إسرائيل بشأن القتال في غزة. لكن معظم السفن ليس لها علاقات مع إسرائيل.

ANSARULLAH MEDIA CENTRE / AFP هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر

قال وزير الدفاع أوستن الذي زار في وقت سابق المقر الإقليمي للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين: "هذه ليست مجرد قضية أمريكية. هذه مشكلة دولية وتستحق ردا دوليا".

كما وافق الحوثيون على جهود الوساطة التي تقودها عمان لحماية خطوط الشحن في البحر الأحمر، في حين لا يزال أوستن يضغط على طهران لوقف مساعدة هجمات المتمردين بشكل عام.

وفي ردهم على تشكيل قوة دولية، قال الحوثيون إنهم "لن يوقفوا" عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر على الرغم من تشكيل الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا للتصدي لها في الممر الملاحي الدولي.

وقال المسؤول الحوثي محمد البخيتي على منصة "إكس"، "حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات".