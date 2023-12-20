وزير الخارجية الروسي يصل إلى المغرب للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي وسط غياب الجزائر

ومن المقرر أن يكون هذا هو الاجتماع الأول بصيغة وزارية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث عقد الاجتماع السابق في موسكو في أبريل/نيسان من عام 2019

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى مراكش، حيث سيشارك يوم الأربعاء في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي، وسط غياب مشاركة الجزائر.

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ومن المقرر أن يكون هذا هو الاجتماع الأول بصيغة وزارية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث عقد الاجتماع السابق في موسكو في أبريل/نيسان من عام 2019 وبعد ذلك تم تعديل خطط الجلسات القادمة بسبب تفشي جائحة كورونا.

ومن جانب آخر، وبحسب ما ذكر مصدر دبلوماسي لـ"الشرق الأوسط"، فإن الجزائر لن تشارك في الدورة السادسة من منتدى التعاون "روسيا - العالم العربي".

ويحتضن المغرب، الذي يرأس حاليا المجلس الوزاري للجامعة العربية، هذا المنتدى بطلب من الجامعة العربية. وفي إطار مقتضيات مذكرة التفاهم، التي تربط الجامعة العربية بروسيا، تم الاتفاق على أن تعقد هذه الدورة على شكل "ترويكا" موسعة، تتكون من الأمين العام للجامعة العربية، والأعضاء الثلاثة في الترويكا الوزارية العربية، وكذا رئاسة القمة.

وستكون المشاركة مفتوحة أيضا في وجه الوفود الوزارية. وستركز المناقشات والأشغال خلال هذا المنتدى على التعاون بين روسيا والعالم العربي، وذلك وفقا للممارسات الجاري العمل بها.