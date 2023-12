وزير الخارجية الروسي يصل إلى المغرب للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي وسط غياب الجزائر

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى مراكش، حيث سيشارك يوم الأربعاء في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي، وسط غياب مشاركة الجزائر.

