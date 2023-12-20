البيان الختامي لمنتدى التعاون العربي الروسي بمراكش: "رفض الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الحركة البحرية"

أهمية تضافر جهود جميع الدول من أجل تعزيز الاستقرار العالمي بجميع جوانبه كأساس للسلام الدائم القائم على مبدأ الأمن المتساوي وغير المنقوص للجميع"

أعرب منتدى التعاون العربي الروسي المنعقد في مراكش، البوم الأربعاء، في بيانه الختامي، عن "رفض الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الحركة البحرية" وطالب المنتدى "بإعادة الحياة لطبيعتها في قطاع غزة ورفع الحصار الإسرائيلي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية"

وأكد البيان على "أهمية الحوار والتعاون القائمين بين الجانبين - أهمية تضافر جهود جميع الدول من أجل تعزيز الاستقرار العالمي بجميع جوانبه كأساس للسلام الدائم القائم على مبدأ الأمن المتساوي وغير المنقوص للجميع" وتابع"الحاجة إلى تعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية، في إطار احترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية والمبادئ ذات الصلة"

وقال البيان الختامي للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية، التي انطلقت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، برئاسة مشتركة لناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الدولة المضيفة وسيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وبمشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية.

واستعرض الوزراء نتائج الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، التي عقدت في 16 أبريل/نيسان من عام 2019 بمدينة موسكو، وخطة العمل 2019-2021 التي تهدف إلى تنفيذ مبادئ وأهداف

وكانت قد انطلقت أشغال المنتدى في مدينة مراكش المغربية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، في دورته السادسة، على مستوى وزراء الخارجية، بحضور الوزير سيرغي لافروف وغياب الجزائر.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في كلمة له بافتتاح المنتدى: "حان الوقت أن يتم التعامل مع العالم العربي وفق مقاربة مغايرة، والتعاطي مع انشغالاته باستحضار التحديات الراهنة".وأضاف: "يجب التعامل مع الدول العربية كمنظومة متسقة لها وزنها الإقليمي والدولي، مبنية على شراكة حقيقية روحا ومضمونا، قوامها التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتقارب الإنساني والحرص على تحقيق الأمن بالطرق السلمية".