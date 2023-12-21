الصحيفة تطرقت الى وثيقة سعودية قدمت الى وزارة الخارجية الفرنسية تتضمن لإنهاء الحرب في غزة

تطرقت صحيفة "لوموند" الفرنسية الأربعاء الى تفاصيل وثيقة سعودية قدمت الى وزارة الخارجية الفرنسية، تتضمن خطة لإنهاء الحرب في غزة، وتنص على نقل قادة حماس العسكريين والأمنيين الى العاصمة الجزائرية.

الوثيقة اعدت من قبل مركز أبحاث سعودي، وطور نصها بعد اجتماع جرى في الرياض الشهر الماضي مع مسؤولة قسم شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية آن غريو ، والذي حول بعد ذلك الى وزارة الخارجية الفرنسية.

الصحيفة أشارت إلى أن إجلاء قادة حماس ونفيهم الى الجزائر يرجح الإشارة الى قائد كتائب القسام محمد الضيف وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار، واختيار الجزائر كمنفى محتمل لقادة الحركة العسكريين يعود الى علاقتها الجيدة مع قطر وايران الداعمتين الرئيستين لحماس، وبسبب قدرتها الأمنية التي تسمح لها بالسيطرة على أنشطتهم. ويشار الى أن السفير الجزائري لم يرغب بالتعقيب على ما ورد في التقرير بعد توجه الصحيفة له.

ويشار الى أن الخطة شملت وفقا للتقرير نشر قوات حفظ سلام عربية في غزة، اعتمادا على تفويض من الأمم المتحدة وإنشاء "مجلس انتقالي مشترك" يضم الأطراف الرئيسية في غزة والتي تشمل كل من حماس والجهاد وحركة فتح، يكون المجلس مسؤولا عن إدارة القطاع على مدار اربع سنوات، وكما سيتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.