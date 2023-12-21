الرئيس الفرنسي ماكرون لإسرائيل: "محاربة الإرهاب لا تعني تسوية غزة بالأرض"

وأضاف ماكرون: "لا يمكننا أن نسمح لفكرة أن الحرب الفعالة ضد الإرهاب تعني تدمير غزة أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي"، ودعا إسرائيل إلى "وقف هذا الرد لأنه غير مناسب، لأن كل الأرواح لها نفس القيمة"

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الليلة الماضية، في مقابلة مع شبكة البث الفرنسية "فرانس 5" تعقيبا على الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 76 يوما "أن الحرب ضد الإرهاب لا تعني "تسوية غزة" بالأرض.

وأضاف ماكرون: "لا يمكننا أن نسمح لفكرة أن الحرب الفعالة ضد الإرهاب تعني تدمير غزة أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي"، ودعا إسرائيل إلى "وقف هذا الرد لأنه غير مناسب، لأن كل الأرواح لها نفس القيمة. ونحن ندافع عنها"، على ما جاء في معريف.

إلى جانب اعترافه "بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومحاربة الإرهاب"، قال ماكرون إن فرنسا تدعو إلى حماية المدنيين و"وقف إطلاق النار الذي يؤدي إلى وقف إنساني لإطلاق النار".

وكان ماكرون قد قال على شرف تسلمه وساما من الجالية اليهودية إن الحرب الحازمة ضد معاداة السامية لا ينبغي أن تؤدي إلى إيذاء المجتمعات الأخرى (مثل المسلمين). وفي حديث مع "معاريف"، اعترف ماكرون أنه "في الآونة الأخيرة كان من الصعب عليه التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو حول عمليات القصف في غزة". وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا لصحيفة "معاريف" إن على الجيش الإسرائيلي أن يجد طريقة لاستهداف عناصر حماس بشكل محدد.