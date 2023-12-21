دافيد كامرون يدعو الى وقف إطلاق نار "دائم" في غزة

كامرون يدعو من القاهرة الى وقف إطلاق نار "مستدام" في غزة

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون الخميس من القاهرة الى "وقف إطلاق نار مستدام" في الحرب بين اسرائيل وحماس في غزة، في اليوم الثاني لجولته في المنطقة. وقال الوزير البريطاني في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري "ينبغي بذل أقصى الجهود لادخال المساعدات الى غزة حيث يعيش السكان وضعا بائسا". وأضاف "هذا النزاع يجب أن يتوقف".

وأوضح "إننا بحاجة الى وقف اطلاق نار مستدام"، مشددا على ضرورة "أن لا تكون حماس قادرة على تهديد اسرائيل".

والتقى وزير الخارجية البريطاني الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهو يزور مصر غداة لقائه في الأردن الملك عبدالله الثاني ونظيره أيمن الصفدي.

في سياق متّصل، شدد كامرون على أن الحفاظ على الطرق البحرية مفتوحة "ضرورة مطلقة" بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الاثنين تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات المتمردين في اليمن.

واستهدف الحوثيون المدعومون من طهران في الآونة الأخيرة عددا من السفن التجارية المتجهة الى إسرائيل أو التي قالوا إنها مرتبطة بالدولة العبرية، دعما للفلسطينيين. وقال وزير الخارجية البريطاني إن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف"، محذّرا إيران من "خطورة قيامها بتشجيع وكلائها على كهاجمة السفن".