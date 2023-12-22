تقرير: نتنياهو طلب من زعماء العالم الضغط على مصر لقبول لاجئي غزة، لكنه رُفِض

تحدث نتنياهو في وقت لاحق أيضا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. لكن الزعماء رفضوا طلبه بشكل قاطع

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الليلة (بين الخميس والجمعة) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توجه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أيام قليلة من الهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس، بطلب للضغط على الرئيس المصري السيسي لقبول اللاجئين الفلسطينيين في بلاده. وتحدث نتنياهو في وقت لاحق أيضا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. لكن الزعماء رفضوا طلبه بشكل قاطع.

وكتبت صحيفة واشنطن بوست أيضًا أن رفض بايدن طلب نتنياهو هو مثال على الاختلافات بين توجهات الاثنين بشأن القضايا الرئيسية المحيطة بالحرب ومسألة "اليوم التالي" في قطاع غزة. وبينما يصر بايدن على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتحمل المسؤولية عن قطاع غزة بعد الحرب، فإن نتنياهو يعارض ذلك بشدة، من بين أمور أخرى في تصريحات علنية وحازمة.

كما تناول نتنياهو قضية لاجئي غزة مع رئيس الوزراء البريطاني سونك والرئيس الفرنسي ماكرون خلال زيارتهما لإسرائيل، وفقا لثلاثة دبلوماسيين ومسؤول إسرائيلي كبير، أن الزعيمين رفضا العرض، في حين يرى المسؤولون في إسرائيل أهمية في الطلب.

وذكرت الصحيفة أن مصر، من جانبها، أوضحت "أنها غير مهتمة بقبول اللاجئين الفلسطينيين ولعب أي دور في تهجيرهم الجماعي". وقال مسؤول إسرائيلي إن "الادعاء بأن إسرائيل تحاول إخراج سكان غزة إلى مصر هو ادعاء كاذب".