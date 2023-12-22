اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعين بيير كرينبول المفوض السابق للأونروا مديرا عاما لها

سيتولى بيير كرينبول إدارة العمليات اليومية للجنة الدولية في ظل ظروف بالغة الصعوبة. هناك نقص في الأموال ويجب على المنظمة تقليص عمليات معينة بشكل كبير وستقوم بإلغاء العديد من الوظائف

عيّنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كرينبول مديراً عاماً، اليوم الجمعة، وهو أحد المخضرمين في المنظمة، كما كان قد واجه فترة مضطربة على رأس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وجاء في بيان صادر عن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرّاً، أنّ "الجمعية العامّة للجنة الدولية للصليب الأحمر عيّنت بيير كرينبول مديراً عاماً جديداً للمنظمة".

وسيتولى المواطن السويسري، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال العمل الإنساني، منصبه في الأول من نيسان/أبريل 2024، عندما تنتهي ولاية روبرت مارديني البالغة أربع سنوات.

وشغل بيير كرينبول البالغ من العمر 57 عاماً، مناصب مهمة في اللجنة الدولية على مدى 25 عاماً، كما يشغل حالياً منصب الأمين العام لجمعيتها العامة.وأشار البيان إلى أنّه "معروف كقائد استراتيجي ومتحمّس، وبخبرته التنظيمية العميقة وتفانيه الكبير في خدمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وبالإضافة إلى خبرته الطويلة في الصليب الأحمر، عُيّن كرينبول مفوّضاً عاماً للأونروا في العام 2014. لكنه استقال من هذا المنصب في العام 2019 على خلفية تحقيق داخلي في أعقاب اتهامات بسوء الإدارة وسوء المعاملة داخل المنظمة. ولكن في النهاية، تمّت تبرئته.

وكانت (أونروا) في ذلك الوقت تواجه هجمات متواصلة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اتهمها، مثلما تفعل إسرائيل، بالتحيّز في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي العام 2018، قرّرت واشنطن تعليق المساهمة الأميركية في ميزانية الوكالة ثمّ إلغاءها بالكامل، وبالتالي حرمانها من مصدر دخلها الرئيسي.

سيتولى بيير كرينبول إدارة العمليات اليومية للجنة الدولية، في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وفي ظل نقص المال، سيتوجّب على المنظمة تقليص عمليات معيّنة بشكل كبير كما ستقوم بإلغاء العديد من الوظائف.

كذلك، تواجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضغوطاً كبيرة بسبب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصاً على خلفية استجابتها للحرب المستعرة في غزة.