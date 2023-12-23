الأمين العام للأمم المتحدة: "لا شيء يبرر الهجوم المروع الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر"

"أكرر دعوتي للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين فورا ودون قيد أو شرط"

كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي تعرض منذ بداية الحرب لانتقادات شديدة من قبل إسرائيل بعد تصريحاته بشأن حربها ضد حماس، على شبكة X أنه "لا شيء يمكن أن يبرر الهجمات الرهيبة التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر، أو الاختطاف الوحشي لنحو 250 رهينة". وأضاف: "أكرر دعوتي للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين فورا ودون قيد أو شرط".

وفي تدوينة نشرها قبل ذلك، أشار غوتيريش إلى القرار الذي أقره مجلس الأمن الليلة الماضية، والذي يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإطلاق سراح المختطفين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وكتب وقال: "آمل أن يساعد القرار في تحسين توصيل المساعدات الضرورية، لكن وقف إطلاق النار الإنساني هو السبيل الوحيد لبدء تلبية الاحتياجات الماسة للناس في غزة وإنهاء كابوسهم المستمر".

وفي تدوينة أخرى نُشرت في الوقت نفسه، كتب غوتيريش: "على الرغم من صعوبة الأمر اليوم، فإن حل الدولتين - وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة - هو السبيل الوحيد للسلام المستدام. وأي اقتراح آخر يحرم الشعب الفلسطيني من حقوق الإنسان والكرامة والأمل".

وأضاف، أنطونيو غوتيريش إن 136 موظفا من موظفي المنظمة الدولية لاقوا حتفهم خلال الحرب المستمرة منذ 76 يوما في قطاع غزة.