مجلس الأمن الدولي يصوّت لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية لغزة

وافق مجلس الأمن الدولي، مساء أمس(الجمعة)، على النسخة "المخففة" من مقترح توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بعد أن صوتت 13 دولة من أصل 15 دولة عضو في المجلس لصالح القرار، حيث امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عن التصويت. وخلال المناقشة قدمت روسيا تعديلا على الاقتراح، بحيث يتضمن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، لكن ذلك لم تتم الموافقة عليه بسبب الفيتو الأمريكي.

(AP Photo/John Minchillo)

وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو "كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتّخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".

ويطالب النص أيضا باستخدام "جميع طرق الدخول والتنقل المتاحة في جميع أنحاء قطاع غزة" لإيصال الوقود والغذاء والمعدات الطبية إلى كافة أنحاء القطاع.

وقرارات المجلس ملزمة، لكن ذلك لا يمنع بعض الدول المعنية من عدم احترامها.

وعلقت لانا زكي نسيبة سفيرة الإمارات التي قدمت النص، "نعلم أنه ليس نصا مثاليا، ونعلم أن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيضع حدا للمعاناة"، مضيفة أن النص رغم ذلك "يستجيب عمليا للوضع الإنساني اليائس للشعب الفلسطيني".

AP Photo/Yuki Iwamura

من جانبها، قالت حركة حماس إن القرار "خطوة غير كافية، ولا تلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهونية في قطاع غزة".

أما السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور فوصف القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفا "يجب تنفيذه ويجب أن يكون مصحوبا بضغوط هائلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار". وشدد منصور على أن استخدام المساعدات الإنسانية "وسيلة من وسائل الحرب يجب أن ينتهي الآن".