الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية

في خطوة قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز إنها تأتي بعد "محادثات السلام التي أجرتها المملكة مع ميليشيا الحوثي في ​​اليمن"

تستعد الولايات المتحدة لتخفيف القيود المفروضة على مبيعات أسلحة معينة للسعودية، في خطوة قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز إنها تأتي بعد "محادثات السلام التي أجرتها المملكة مع ميليشيا الحوثي في ​​اليمن".

وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن القيود قبل عامين وسط مخاوف من استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في اليمن، في ظل عملية عسكرية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وفي فبراير/شباط 2021، أكد الرئيس الأمريكي أن الحرب في اليمن "يجب أن تنتهي"، مضيفا: "وتأكيدا لإصرارنا، ننهي كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة".

كما أكد بايدن حينها أن السعودية حليف للولايات المتحدة. وقال في كلمته: "السعودية تواجه تهديدات، وسنواصل دعمها لحماية أراضيها من هجمات الجماعات المدعومة من إيران".

وحول استعداد الولايات المتحدة لتخفيف القيود على بيع الأسلحة الهجومية الكبيرة للمملكة، أوضحت "نيويورك تايمز"، أن ذلك يأتي "بعد محاولات الرياض وضع البنود النهائية في اتفاق سلام مع الحوثيين بدعم من واشنطن".

ورفض مسؤول كبير في البيت الأبيض مسؤول عن شؤون الأمن القومي التعليق على الأمر. ولم توضح المصادر التي تحدثت مع الصحيفة أيضًا متى سيتم تخفيف القيود.

ويحق لبايدن الانسحاب من هذا القرار إذا رأى أنه "ليس من مصلحة أمريكا" الموافقة على تدفق الأسلحة إلى السعودية، التي تعد أكبر مشتري، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، للأسلحة الأمريكية.