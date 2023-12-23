المسيرة التي ضربت ناقلة النفط المرتبطة مع إسرائيل ببحر العرب انطلقت من ايران

هذه السفينة هوجمت صباح اليوم بالقرب من الشواطئ الهندية الا أن الهجوم لم يتسبب بأي إصابات

افيد اليوم أن الناقلة الهولندية "Chem Pluto" التي كانت تبحر من غرب المملكة السعودية في طريقها الى الهند استهدفت من قبل مسيرة ايرانية جنوبي ورابال في الهند- جاء ذلك وفقا لتقديرات مسؤولين أمنيين غربيين. حملت الناقلة علم ليبيريا، استأجرتها شركة هولندية من شركة أوروبية مملوكة بشكل جزئي وغير مباشر لرجل أعمال إسرائيلي.

https://twitter.com/i/web/status/1738619058613092514 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وهذا هو الهجوم الأول من نوعه ضد سفينة ذات ارتباط إسرائيلي ليست في خليج عدن أو البحر الأحمر، منذ بداية الحرب. تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي إسرائيليين على متن السفينة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الشحن التجاري البريطانية عن حادث هجوم بطائرة بدون طيار في المنطقة تسبب في انفجار وحريق وافيد أنه تم اخماد الحريق ولم يتسبب بأي ضحايا. في حين نسبت صفحة "انتلي تايمز" على منصة "اكس" والتي تتعامل مع الشؤون الاستخباراتية في الشرق الأوسط الهجوم أيضا الى ايران.

ووقع الحادث الساعة الـ08:07 من صباح اليوم بتوقيت القدس، شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" اعلنت ان سفينة تجارية هوجمت بطائرة مسيرة بالقرب من سواحل رافال الهندية، وأطفأ الحريق بدون اي اصابات بين أفراد الطاقم. سلاح البحرية الهندي رد على الهجوم.

هذه ناقلة مواد كيميائية تبحر تحت علم ليبيريا. وقالت الشركة "حدثت أضرار هيكلية. ودخلت المياه على متنها. هذه سفينة مرتبطة مع إسرائيل، وتوقفت مؤخرا في المملكة العربية السعودية في طريقها إلى الهند".