المسيرة التي ضربت ناقلة النفط المرتبطة مع إسرائيل ببحر العرب انطلقت من ايران

افيد اليوم أن الناقلة الهولندية "Chem Pluto" التي كانت تبحر من غرب المملكة السعودية في طريقها الى الهند استهدفت من قبل مسيرة ايرانية جنوبي ورابال في الهند- جاء ذلك وفقا لتقديرات مسؤولين أمنيين غربيين. حملت الناقلة علم ليبيريا، استأجرتها شركة هولندية من شركة أوروبية مملوكة بشكل جزئي وغير مباشر لرجل أعمال إسرائيلي.

