إيران تهدد بإغلاق مضيق جبل طارق أحد أهم الممرات البحرية التجارية في العالم

ويعد مضيق جبل طارق يعد أحد أهم الممرات البحرية التجارية في العالم، ويتمتع بأهمية استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس السبت، أن قائد في الحرس الثوري الإيراني، هدد بأن البحر الأبيض المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب الجرائم في غزة، من دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن محمد رضا نقدي القائد المنسق للحرس الثوري الإيراني قوله: سينتظرون قريبا إغلاق البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق والممرات المائية الأخرى.

وأضاف محمد رضا نقدي أنه، "مع استمرار الحرب في قطاع غزة يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يتوقعوا أيضا ظهور المزيد من جماعات المقاومة".

ويأتي تهديد المسؤول العسكري الايراني بعد الهجمات الحوثية المتواصلة على سفن تجارية في البحر الأحمر.

ويعد مضيق جبل طارق يعد أحد أهم الممرات البحرية التجارية في العالم، ويتمتع بأهمية استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية.