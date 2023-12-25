ايران ترد على اتهامات أمريكا لها بزعزعة الاستقرار في البحر الأحمر

وأردف كنعاني: "إيران طالما لعبت دوراً مهماً في ضمان الأمن البحري والتجارة الدولية عبر الممرات الدولية وتصرفت بمسؤولية"

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، الاتهامات الأميركية لبلاده باستهداف الممرات المائية الدولية في المنطقة، قائلا إن "مزاعمهم لا قيمة لها وهي إسقاطات للتستر على الجرائم الأميركية في غزة".

وأكد كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن تلك الاتهامات الأميركية لها "أهداف سياسية واضحة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأميركية من خلال دعمها اللامحدود لإسرائيل "زادت من الكراهية في العالم ضدها".

وأردف كنعاني: "إيران طالما لعبت دوراً مهماً في ضمان الأمن البحري والتجارة الدولية عبر الممرات الدولية وتصرفت بمسؤولية" قائلاً إنّ أميركا "ليست في موقع يخولها توجيه اتهامات ضد إيران" بهذا الشأن.

وبعد تصعيد "الحوثيين" في اليمن هجماتهم على السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل خلال الفترة الأخيرة في البحر الأحمر، أصبحت واشنطن تتهم إيران بالتورط في هذه الهجمات وتزويد الجماعة بطائرات مسيّرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية.