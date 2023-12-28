تطورات حرب السابع من أكتوبر تخيم على حصاد 2023

أهم أحداث عام 2023 بحسب التسلسل الزمني

مع اقتراب نهاية العام 2023، نلقي نظرة على أهم اللحظات التي جذبت انتباه العالم في كل شهر، حيث شهد العام الماضي مجموعة من الأحداث الهامة تخللتها أربعة حروب في إسرائيل وغزة وأوكرانيا والسودان، كما كان للطبيعة حيز كبير في هذه الحوادث بعد الزلازل القوية التي ضربت سوريا وتركيا والمغرب وأعقبها فيضانات مدينة درنة الليبية والتي أدت الى مقتل الآلاف.

كانون الثّاني\ يناير

• 5 يناير – "الوداع الأخير" موت البابا السّابق بنديكتوس السادس عشر

Ben Curtis / AP

دُفِنَ السابق في الخامس من يناير/كانون الثاني، بعد أيام من وفاته في 31 ديسمبر/كانون الأول عن عمر يناهز 95 عاما. واحتشد عشرات الآلاف من المشيعين في كنيسة القديس يوحنا في ساحة بطرس لحضور الجنازة التي ترأسها البابا فرانسيس، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يرأس فيها بابا جالسًا جنازة بابا سابق.

ولد جوزيف راتسينجر في ألمانيا عام 1927، وانتُخب بابا الفاتيكان في عام 2005، واتخذ قرارًا غير مسبوق بالاستقالة من منصبه في عام 2013.

8 يناير ـ محتشدون يقتحمون الكونجرس والمحكمة الفيدرالية العليا وأحد قصور الرئاسة في البرازيل احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية.

AP Photo/Eraldo Peres

في مشاهد تذكرنا بتمرد الكابيتول هيل قبل عامين، اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو المباني الفيدرالية في برازيليا بالقوة.

اخترق المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف حواجز الشرطة، وتسللوا إلى الكونجرس، والقصر الرئاسي، والمحكمة العليا في احتجاج جريء ضد الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

30 يناير - مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 200 في تفجير انتحاري داخل مسجد بمدينة بيشاور في باكستان.

Maaz ALI / AFP

وقع تفجير انتحاري داخل مسجد في منطقة خطوط الشرطة في بيشاور، خيبر باختونخوا، باكستان في 30 يناير 2023، في حوالي الساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي. حيث فجَّر المهاجم القنبلة أثناء صلاة الظهر، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة أكثر من 220 آخرين، من بينهم سبعة في حالة حرجة.

شباط\ فبراير 2023.

4 فبراير - توتر في العلاقات الأمريكية الصينية بعد إسقاط الولايات المتحدة منطادًا صينيًا وزعم أنه لأغراض التجسس.

Pool via AFP / Mark Schiefelbein

في 28 يناير 2023، دخل منطاد على ارتفاعات عالية مصدره الصين إلى المجال الجوي لأمريكا الشمالية، مما تسبب في توترات دبلوماسية. وزعم الجيشان الأمريكي والكندي أن المنطاد كان جهاز مراقبة، بينما زعمت الحكومة الصينية أنه منطاد أبحاث مدني للأرصاد الجوية خرج عن مساره بفعل الرياح. مر البالون فوق ألاسكا، وغرب كندا، والولايات الأمريكية المتجاورة عبر مونتانا وميزوري قبل أن تُسقطه القوات الجوية الأمريكية في المياه قبالة ساحل كارولينا الجنوبية في 4 فبراير، بأمر من الرئيس جو بايدن.

أدى الحادث إلى توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تأجيل زيارة دبلوماسية كانت مُعدَّة لبكين. كما أدت إلى توتر العلاقات الكندية الصينية، بسبب التوغل في المجال الجوي الكندي، حيث استدعت كندا السفير الصيني. وفي 3 فبراير، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن منطادًا صينيًا ثانيًا كان يمر فوق أمريكا اللاتينية.

6 فبراير - مقتل أكثر من 50000 شخص وإصابة أكثر من 24700، إثر وقوع زلزالين بلغت قوة أكبرهما 7.8 درجة بمقياس ريختر في جنوب تركيا وامتد أثرهما إلى سوريا.

Can EROK / AFP

زلزال قهرمان مرعش 2023 أو زلزالا تركيا وسوريا 2023، زلزالان ضربا جنوب تركيا يوم 6 فبراير 2023. وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب. امتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية. ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا. بعد مرور تسع ساعات وقع زلزال آخر بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة إيكين أوزو بالقربِ من مدينة مرعش. بلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا حسب تقديرات أولية أكثر من 51000 قتيلاً و 120000 مصابًا، وخلّفا أضرارًا مادية جسيمة في كِلا البلدين.

22 فبراير ـ مقتل 11 فلسطينيًّا وإصابة 102 بالرصاص الحي إثر عمليات الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس.

Zain JAAFAR / AFP

ذُكر أن قوات الجيش الإسرائيلي دخل نابلس وحاصر منزلا كان فيه ناشطان فلسطينيان مطلوبان. واندلعت اشتباكات قرابة الساعة العاشرة صباحًا، وقُتل 11 فلسطينيا وأصيب 102 آخرون خلال الاقتحام. أصيب 82 من المصابين بالرصاص الحي من نيران إسرائيلية، وُصفت حالة ستة منهم بأنها حالة حرجة.

آذار\ مارس

• 10 مارس – المملكة العربية السعودية وإيران تتوصلان إلى اتفاق مصالحة مفاجئ

• 17 مارس - المحكمة الجنائية الدولية تنشر تحذيرا باعتقال الرئيس الروسي بوتين

Valery SHARIFULIN / SPUTNIK / AFP

أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية المدعومة من الأمم المتحدة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، بشأن مزاعم جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال و "نقلهم بصورة غير القانونية" من أوكرانيا، حسبما قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية، بيوتر هوفمانسكي.

23/03/2023

الملايين في فرنسا يحتجون على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس ماكرون

دفعت الحكومة الفرنسية بإصلاح نظام التقاعد من خلال البرلمان دون تصويت، وذلك باستخدام المادة 49.3 من الدستور. ردًا على ذلك، شارك 1.089 مليون متظاهر في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

STEFANO RELLANDINI / AFP

أبريل\ نيسان

4/4/2023

أصبحت فنلندا رسميًا العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي

أصبحت فنلندا الدولة الحادية والثلاثين التي تنضم إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما ضاعف حدود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مع روسيا. ورد الكرملين ووصف ذلك بأنه "اعتداء على أمننا" وتعهد باتخاذ إجراءات مضادة.

Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP

15\4\2023 - اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أنحاء مختلفة من البلاد

اشتباكات السودان 2023 هو نزاعٌ مسلَّحٌ بدأ في الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع تحتَ قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). تركّزت الاشتباكات في يومها الأول في العاصمة الخرطوم (ولاية الخرطوم) وخصوصًا في محيطِ القصر الرئاسي وفي مطار الخرطوم الدولي لكنها امتدَّت في الأيام اللاحقة لمدن وبلدات أخرى تقعُ في ولايات ثانية.

تسبَّبت هذه الاشتباكات في تفاقم الوضع الإنساني في السودان وفي موجات نزوح كبيرة كما نجمَ عنها حتى الـ 22 من نيسان/أبريل مقتل حوالي 250 مدنيًا وإصابة أكثر من ألف آخرين بحسبِ إحصائيات نقابة أطباء السودان، فيما أشارت منظمة الصحة العالمية لأرقام أكبر وتكادُ تصل الضعف بحيثُ شملت عدد القتلى في صفوف المدنيين وفي صفوفِ الطرَفين المتحاربين مع توقّعات بأنّ الأرقام أكبر بكثير في ظلّ استمرار المعارك وصعوبة الحصول على أرقام دقيقة من على الأرض.

SUDAN'S ARMED FORCES FACEBOOK PAGE / AFP

22\4\2023 - وفاة الفنان السوري محمد قنوع بسكته قلبية

ممثل مسرح وتلفزيون سوري، عُرف بأدواره البارزة في الدراما السورية وشارك في العديد من الأعمال والمسلسلات التلفزيونية بما يزيد عن 140 مسلسل، ترك بعد وفاته إرثًا كبيرًا من الأعمال الدرامية وشكلت وفاته المفاجئة صدمة كبيرة لمحبيه في العالم العربي.

شارك في أشهر المسلسلات السورية مثل «باب الحارة» و«بقعة ضوء» و«كسر عظم»، كما قدم بعض الأعمال في المسرح والسينما. أما آخر الأعمال التي شارك بها فهما مسلسل «العربجي» و«زقاق الجن» اللذان عُرضا خلال شهر رمضان في أبريل عام 2023.

أيّار\ مايو

2\5\2023 - وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان في السجون الإسرائيلية، بعد إضراب عن الطعام دام 87 يومًا احتجاجًا على اعتقاله.

AFP

3\5\2023 - وقوع هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على الكرملين. وروسيا تتهم أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم والأخيرة تنفي ذلك.

هو هجوم بطائرة مسيرة انتحارية وقع في يوم 3 مايو من عام 2023 فوق الكرملين في موسكو في روسيا لكنه فشل ولم يسفر عن أي وفيات أو حتى إصابات ويُشاع أن الهدف منه هو اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قامت روسيا بإتهام أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم إلا أن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي نفى ذلك، ووصفت روسيا الهجوم بأنه "هجوم إرهابي" وقالت إنها "سترد في المكان المناسب والوقت المناسب" ودعى دميتري ميدفيديف إلى اغتيال زيلينسكي ردًّا على الهجوم.

AP Photo/Alexander Zemlianichenko

9\5\2023 -إقامة مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكًا للمملكة المتحدة.

تتويج تشارلز الثالث وزوجته كاميلا كملك وملكة قرينة للمملكة المتحدة وعوالم الكومنولث الأخرى حدث في 9 مايو عام 2023 في دير وستمنستر. وقد اعتلى تشارلز العرش في 8 سبتمبر عام 2022 بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية.

BEN STANSALL / POOL / AFP

27\5\2023 -فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة 52.16% في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في تركيا وبلغت نسبة المشاركة 83.88%.

(AP Photo/Khalil Hamra, file)

حزيران\ يونيو

4\6\2023 الأهلي المصري يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي في النهائي بمجموع 3–2 في المبارتين

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 هو المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا 2022–23 التي جرت بين الأهلي المصري و‌الوداد المغربي وهي تكرارٌ لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2022. نجحَ النادي الأهلي في الظفر باللقبِ بنتيجة 3–2 في مجموعِ المبارتين حيثُ انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بـ 2–1، فيما انتهت مباراة الإياب في الدار البيضاء بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله ليُتوَّج الفريق المصري بذلك بلقبه الحادي عشر مبتعدًا أكثر فأكثر عن باقي الفُرق المنافسة، ومعوّضًا خسارة النهائي السابق أمام نفس الفريق.

10\6\2023 - فوز مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي أول لقب في تاريخه ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز بهدف دون رد على غريمه إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول.

FRANCK FIFE / AFP

23 \6\2023 -مجموعة فاجنر تخوض تمردًا مسلحًا ضد السلطات الروسية وتحتل مقرات عسكرية في مدينة روستوف وتتجه نحو موسكو، لتنهي تمردها في نفس اليوم.

تمرد مجموعة فاغنر هو تمرد عسكري قامت به قوات فاغنر بأوامر من قائدها يفغيني بريغوجين وذلك بعد ادعائه بأن جنودًا من وزارة الدفاع الروسية قصفوا مواقع المجموعة العسكريّة عشية الثالث والعشرين من حزيران/يونيو 2023، وردًا على هذا توعَّدَ بريغوجين بالانتقامِ من قيادة وزارة الدفاع التي حمَّلها مسؤولية ما طال قواته.

AFP / Telegram channel @concordgroup_official / AFP

يوليو\ تموز

3\7\2023 - مقتل 12 فلسطينيًّا وإصابة ما يزيد عن 170 آخرين في اجتياح الجيش الإسرائيلي مخيم جنين.

اجتياح جنين (يوليو 2023) أو عملية بيت وحديقة كما سمتها إسرائيل، هي عمليةٌ عسكريةٌ نفذها الجيش الإسرائيلي بمدينة جنين و‌مخيمها في الضفة الغربية الفلسطينية، في أول ساعات صباح يوم الإثنين الموافق 3 تموز/يوليو 2023، حيث توغَّلَ الجيش الإسرائيلي عبر قوات كبيرة وبمشاركة عشرات الكتائب والقوات الخاصّة فضلًا عن دعمِ سلاح الجو داخل جنين، أما الهدف المعلَن من العملية بحسبِ تل أبيب فقد كان «القضاء على المسلّحين داخل المدينة» والذين ترى فيهم إسرائيل خطرًا على أمنها.

أغسطس\ آب

8\8\2023 حرائق غابات في هاواي تؤدي لمقتل ما يزيد عن 99 شخصًا وتدمير مساحات واسعة في لاهاينا.

في أوائل أغسطس 2023، اندلعت سلسلة من حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية، وتحديداً في جزيرة ماوي، حيث أدت هذه الحرائق إلى عمليات نزوح وإخلاء، وتسببت أيضاً في أضرار واسعة، وقتلت أكثر من 100 شخصًا في بلدة لاهاينا، ويُعزى انتشار حرائق الغابات إلى الظروف الجافة والعاصفة الناتجة عن منطقة ضغط مرتفع قوية شمال هاواي وحدوث إعصار دورا في الجنوب. أعلنت حالة طوارئ في 8 أغسطس، حيث أعيد تنشيط الحرس الوطني في هاواي ، واتخذت بعض الإجراءات المناسبة من قبل مدير وكالة إدارة الطوارئ في هاواي ومدير إدارة الطوارئ، وإنفاق أموال الإيرادات العامة للولاية لإغاثة الظروف التي أحدثتها الحرائق. وفي 9 أغسطس، أصدرت حكومة ولاية هاواي حالة الطوارئ لكامل الولاية. وفي 10 أغسطس، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلانًا فيدراليًا عن كارثة كبرى.

MOSES SLOVATIZKI / AFP

23\8\2023 - تحطم طائرة خاصة في رحلة من موسكو إلى سانت بطرسبرج، ذكرت المصادر الرسمية أن يفجيني بريجوچين ودميتري أوتكين كانا على متنها

في 23 أغسطس 2023، تحطمت طائرة رجال أعمال من طراز إمبراير ليجاسي 600، كانت في طريقها من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، بالقرب من كوزينكينو في مقاطعة تفير على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال نقطة انطلاقها في موسكو. بروسيا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها العشرة، وكان من بينهم زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، والمؤسس المشارك دميتري أوتكين، ورئيس قسم الخدمات اللوجستية والأمنية فاليري تشيكالوف، وهم الشخصيات الرئيسية في مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية روسية خاصة تمولها الدولة. أثار الحادث تكهنات بأن الطائرة قد دُمّرت بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن قاد بريغوجين تمرد مجموعة فاغنر قبل شهرين من الحادث.

سبتمبر\ أيلول

8\9\2023 - زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم الحوز بالمغرب، ما أدى لوفاة أكثر من 3000 شخص.

زلزال الحوز أو زلزال المغرب 2023 هُو زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب في 8 سبتمبر 2023 منطقة إقليم الحوز بجهة مراكش آسفي بالمغرب. وحدث نتيجةً لصدع مائل ضحل تحت سلسلة جبال الأطلس الكبير. خلَّف الزلزال أكثر من 2900 قتيل و5500 جريح مُعظمهم بأقاليم الحوز و‌تارودانت و‌شيشاوة، كما تضررت العديد من المباني والمعالم التاريخية بكُل من مراكش و‌تارودانت و‌أكادير و‌ورزازات.

Fadel SENNA / AFP

12/09/2023 - 10 آلاف مفقود بعد فيضانات درنة الليبية

تقف عاصفة البحر الأبيض المتوسط ​​"دانيال" وراء الفيضانات واسعة النطاق في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، حيث جرفت أحياء بأكملها خلال عطلة نهاية الأسبوع وجرفت الجثث إلى البحر. وتحولت الأمطار الغزيرة إلى كارثة عندما انهار سدان، مما أدى إلى جهود الإخلاء وسط تزايد مخاطر المتفجرات والأمراض المنقولة بالمياه.

ABDULLAH DOMA / AFP

أوكتوبر\ تشرين الآوّل

7\10\2023- حركة حماس تشن عملية عسكرية واسعة تحت اسم عملية "طوفان الأقصى" على البلدات والنقاط الإسرائيلية في محيط قطاع غزة. واندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وحزب الله ما زالت مستمرة حتى اليوم.

وتضمن الهجوم اختطاف مواطنين دوليين، وأثار إدانة فورية وواسعة النطاق من زعماء العالم. بدأت العمليَّة عبر هُجومٍ صَاروخي وَاسعِ النطاق شنّته الفصائل، إذ وجَّهت آلاف الصواريخ صوبَ مختلف المستوطنات الإسرائيليّة من ديمونا في الجنوب إلى هود هشارون في الشمال والقدس في الشرق، وتزامنَ مع إطلاق هذه الصواريخ اقتحام برّي من المُقاومين عبر السّيارات رُباعيّة الدّفع والدّراجات النّارية والطّائرات الشّراعيّة وغيرها للبلدات المتاخمة للقطاع، حيث سيطروا على عددٍ من المواقع العسكريّة خاصة في سديروت، ووصلوا أوفاكيم، واقتحموا نتيفوت، وخاضوا اشتباكاتٍ عنيفة في المستوطنات الثلاثة وفي مستوطنات أخرى كما أسروا عددًا من الجنود واقتادوهم لغَزَّة فضلًا عن اغتنامِ مجموعةٍ من الآليّات العسكريّة الإسرائيليَّة.

Chaim Goldberg/Flash90

25/10/2023 البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة مليار دولار لمساعدة جنوب أفريقيا في أزمة الكهرباء

وقال البنك في بيان إنه يريد دعم إصلاحات البلاد لتقسيم شركة الكهرباء المتعثرة إسكوم والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

Mujahid Safodien (AFP)

نوفمبر\ تشرين الثّاني

1/11/2023 رئيس صربيا يحل البرلمان ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة

قام ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، بحل البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية وبلدية مبكرة

ANDREJ ISAKOVIC / AFP

30\11\2023 - افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023 في دبي

مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023 أو مؤتمر COP28 هو مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للتغير المناخي، عقد في الفترة 30 نوفمبر - 12 ديسمبر 2023 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

UN CLIMATE CHANGE / AFP

ديسمبر\ كانون الأوّل

10\12\2023 انتخابات الرئاسة المصرية 2024

جرت الانتخابات الرئاسية في مصر في ديسمبر 2023 كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد تكهنات باحتمال إجراء الانتخابات في وقت أبكر من المتوقع. فُتِح باب تسجيل المرشحين في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وبدء الحملة الانتخابية في 9 نوفمبر. جرى التصويت في مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر؛ بينما أدلى المغتربون بأصواتهم في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

تعتبر الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد مظاهرات 30 يونيو وانقلاب 2013 في مصر.

Handout / Egyptian Presidency / AFP

17/12/2023- وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح عن عمر يناهز 86 عاما

أدى الشيخ نواف اليمين أميرا في عام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا، وشغل سابقا منصب وزير الداخلية والدفاع في الكويت.