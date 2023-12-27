فلنتعرف على الأسلحة التي تستعملها السفن الأميركية لصد هجمات البحر الأحمر

وأوضحوا المحللين أنه لدى تلك السفن قدرات حربية إلكترونية يمكنها قطع روابط الاتصال بين الطائرات بدون طيار ووحدات التحكم الخاصة بها على الشواطئ.

تشمل السفن الأميركية التي تستعملها لإفشال عدد من الهجمات عبر ضرب الصواريخ الحوثية أو المسيرات التي تطلق من الأراضي اليمنية، على مجموعة من الأنظمة الدفاعية، تشمل صواريخ أرض جو وقذائف متفجرة، بحسب بعض المحللين.

وأوضحوا المحللين أنه لدى تلك السفن قدرات حربية إلكترونية يمكنها قطع روابط الاتصال بين الطائرات بدون طيار ووحدات التحكم الخاصة بها على الشواطئ.

ووفق شبكة "سي أن أن"، فإن المحللين نبهوا في الوقت عينه إلى أنه "مهما كانت الأنظمة التي يستخدمها قباطنة المدمرات الأميركية، فإنهم يواجهون قرارات دقيقة بشأن التكلفة والمخزون والفعالية".

وعلى مدى الأيام والأسابيع الماضية شن الحوثيون في اليمن عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر.

فيما أعلنت البحرية الأميركية إفشال عدد من تلك الهجمات عبر ضرب الصواريخ الحوثية أو المسيرات التي تطلق من الأراضي اليمني.

وتشمل القدرات الرئيسية لمدمرة الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh Burke، مثل USS Laboon المتواجدة في البحر الأحمر على سبيل المثال، صواريخ (SM-6)، المتطورة التي يمكنها إسقاط الصواريخ الباليستية المرتفعة في الغلاف الجوي، فضلا عن صواريخ أخرى ذات مسار منخفض، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS). وتبلغ تكلفة كل منها أكثر من 4 ملايين دولار.

كما تحمل أيضا صواريخ 2 (SM-2)، الأقل تطوراً وتبلغ تكلفة كل واحد منها حوالي 2.5 مليون دولار.

أما صاروخ Evolved Sea Sparrow (ESSM) الذي تقتنيه أيضا فمصمم لضرب صواريخ كروز المضادة للسفن والتهديدات ذات السرعة المنخفضة مثل الطائرات بدون طيار أو المروحيات على مدى يصل إلى 50 كيلومترًا، وتبلغ كلفته أكثر من مليون دولار.