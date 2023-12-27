تربعت إسرائيل فوق الدرجة الثامنة متقدمة مواقع سياحية ذات جذب كبير مثل إسبانيا وتركيا وبريطانيا وسويسرا

وضعت مجلة السياحة المرموقة "كوندي ناست ترافيلر" قائمة بـ 20 دولة الأكثر جذبا للمسافرين في العالم لعام 2023، كما صنفت إسرائيل في المراكز العشرة الأولى، رغم الحرب في غزة، وفق النشر في واللا.

ولعقود من الزمن، ظلت المجلة الأمريكية تطلب من متصفحيها أن يخبروها عن بلدانهم المفضلة في العالم، من خلال جوائز اختيار قرائها السنويين. لكن الأمر لا يتعلق بالدول فحسب، بل يتعلق بتصنيف الفئات المختلفة في صناعة السياحة، مثل أفضل الفنادق في العالم، وشركات الطيران الرائدة، والرحلات البحرية، والجزر، والمزيد.

وفي العام الماضي، صنفت المجلة إسرائيل في المرتبة 18 بين أفضل 48 وجهة في العالم، بينما في عام 2021 احتلت البلاد المرتبة 15 في قائمة أفضل 20 دولة في العالم. واحتلت اليابان وإيطاليا واليونان المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.

تربعت إسرائيل على الدرجة الثامنة متقدمة مواقع سياحية ذات جذب كبير مثل إسبانيا وتركيا وبريطانيا وسويسرا. وبحسب النشر في والا فقد أجري التصنيف قبل الحرب لكنه نشر بعد شهرين من الحرب.