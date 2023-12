منسقة الشؤون الإنسانية الجديدة في غزة هي زوجة وزير سابق في منظمة التحرير الفلسطينية

أعلنت الأمم المتحدة يوم الأربعاء أن سيغريد كاغ، وزيرة المالية الهولندية المنتهية ولايتها، ستكون المنسق الرئيسي الجديد للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وجاء في البيان: "في هذا المنصب ستقوم بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة".

وقال المتحدث باسم غوتيريش: "تم هذا التعيين من قبل الأمين العام استجابة لطلبات مجلس الأمن. ونأمل بشدة أن تعمل جميع الدول الأعضاء المعنية مع السيدة كاغ بروح التعاون".

وكاغ متزوجة من أنيس القاق الذي شغل منصب نائب الوزير في عهد ياسر عرفات في التسعينيات وممثل فلسطين في سويسرا.

وفي حين شغلت منسقة الشؤون الإنسانية الجديدة "مجموعة واسعة من المناصب العليا في منظومة الأمم المتحدة"، فقد شاركت كاغ في الجدل المتعلق بإسرائيل.