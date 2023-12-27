منسقة الشؤون الإنسانية الجديدة في غزة هي زوجة وزير سابق في منظمة التحرير الفلسطينية

وكاغ متزوجة من أنيس القاق الذي شغل منصب نائب الوزير في عهد ياسر عرفات في التسعينيات وممثل فلسطين في سويسرا

أعلنت الأمم المتحدة يوم الأربعاء أن سيغريد كاغ، وزيرة المالية الهولندية المنتهية ولايتها، ستكون المنسق الرئيسي الجديد للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وجاء في البيان: "في هذا المنصب ستقوم بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة".

Yiannis Kourtoglou (AFP/Archives)

وقال المتحدث باسم غوتيريش: "تم هذا التعيين من قبل الأمين العام استجابة لطلبات مجلس الأمن. ونأمل بشدة أن تعمل جميع الدول الأعضاء المعنية مع السيدة كاغ بروح التعاون".

وكاغ متزوجة من أنيس القاق الذي شغل منصب نائب الوزير في عهد ياسر عرفات في التسعينيات وممثل فلسطين في سويسرا.

وفي حين شغلت منسقة الشؤون الإنسانية الجديدة "مجموعة واسعة من المناصب العليا في منظومة الأمم المتحدة"، فقد شاركت كاغ في الجدل المتعلق بإسرائيل.

https://twitter.com/i/web/status/1738394244178645326 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

دفعت وزارتها رواتب قتلة رينا شنيرب. وفي عام 2019، قُتلت الشابة بانفجار قنبلة على جانب الطريق أثناء تنزهها في الضفة الغربية. وقامت هولندا في وقت لاحق بتعليق مساعداتها للجماعة التي توظف فلسطينيين مشتبه بهم.

بالإضافة إلى ذلك، علقت كاج سابقًا على سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة إن "طريقته هي نشر مقاطع صوتية ذات إيحاءات عنصرية وديماغوجية حول شريك السلام الفلسطيني، شريكه العربي في السلام، الذي يتم تهميشه".