لافروف: أهداف روسيا في أوكرانيا وأهداف إسرائيل في غزة متشابهة

الأهداف العسكرية التي قدمتها روسيا في أوكرانيا وإسرائيل في غزة هي في الواقع نفس الأهداف. هذا ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الخميس)

قال وزير الخارجيّة الروسيّ سيرفي لافروف، اليوم الخميس، إنّ الأهداف العسكرية التي قدمتها روسيا في أوكرانيا وإسرائيل في غزة هي في الواقع نفس الأهداف. وفي مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي الناطقة بلسان الكرملين، أبدى لافروف تفهمًا لوضع رئيس الوزراء نتنياهو ووجّه انتقادات جزئيّة لسلفهِ في المنصب يائير لابيد. ومن الجدير بالذكر أنه منذ بداية الحرب في غزة، تبنّت موسكو خطابًا واضحًا معاديًا لإسرائيل، وهذا لم ينعكس في هذه المقابلة مع لافروف.

وبدأ لافروف تصريحاته حول الوضع في غزة بالقول: "لقد أعلن نتنياهو أنه يجب تدمير حماس كقوة عسكرية والمنظمة بأكملها بشكل عام، وتجريد المنظّمة من السلاح ووضع حد للتطرف في غزة، وفي الواقع، ذكر لافروف هنا أن أهداف روسيا وإسرائيل أن الحروب التي يتم خوضها حاليًا تحمل نفس الأهداف أهمها نزع السلاح ودحض النازية التي كانت هي أيضًا أهدافًا لروسيا التي أعلنت عنها عندما غزت أوكرانيا في فبراير 2022.

عند هذه النقطة، واصل لافروف مهاجمة الحكومة الإسرائيلية السابقة وقال: "لقد فاجأني كثيرًا رد فعل حكومة لابيد، الذي كان في بدايتها وزيرًا للخارجية. وقالوا: كيف تجرؤ إسرائيل على استخدام القوة ضد السكان المدنيين وضمت أراضي. كان الأمر غير عادل وتحدثت معه حول هذا الموضوع"

وفيما يتعلق بنتنياهو، قال لافروف: "لا أعرف كيف يفسر الوضع الآن، لكن رغم الانتقادات من جميع أنحاء العالم ورغم أنه وجد نفسه في وضع معقد - فإنه لا يسمح لنفسه بالحديث عن روسيا".

بل إن لافروف ذكر أن: "بوتين ونتنياهو أجريا مكالمتين هاتفيتين وأن الإسرائيليين، مثل المصريين، ساعدوا في إجلاء المواطنين الإسرائيليين من غزة". حتى أن لافروف أضاف أنه في رأيه لا توجد في الواقع نظريات مؤامرة مفادها أن القيادة الإسرائيلية كانت على علم مسبق بالهجوم المخطط له في 7 أكتوبر ولم تفعل شيئًا لمنعه. واختتم لافروف: "نحن بحاجة إلى توخي الحذر بشأن تاريخنا المشترك مع إسرائيل، وفي المقام الأول في الحرب ضد النازيين وهذا حقا ما يوحدنا تاريخيا".