تقرير: تردد واضح لحلفاء الولايات المتحدة في ربط أنفسهم بالجهود لمجابهة الحوثيين

وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أن القوة المعنية هي تحالف دفاعي يضم أكثر من عشرين دولة شريكة، وهو مصمم لضمان استمرار التجارة البحرية

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عغن تقديم رد دولي قوي على هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر، ولكن بعد حوالي أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن قوة متعددة الجنسيات لمنعهم من مهاجمة حركة الملاحة البحرية هناك، لا يريد العديد من حلفاء واشنطن ذلك. بل إن اثنين من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين المذكورين كشركاء في العملية - إيطاليا وأسبانيا - أصدرا بيانات يبدو أنهما يحاولان فيها النأي بأنفسهم عن هذه القوة المتعددة الجنسيات خوفًا من مهاجمتهما.

ونذكر أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أن القوة المعنية هي تحالف دفاعي يضم أكثر من عشرين دولة شريكة، وهو مصمم لضمان استمرار التجارة البحرية ــ التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. إلا أن ما يقرب من نصف هذه الدول لم تعترف حتى الآن بأنها شريكة في التحالف أو سمحت للولايات المتحدة بالكشف عنها بنفسها. وهي دول تتراوح مساهمتها في القوة المتعددة الجنسيات بين إرسال السفن الحربية إلى إرسال أفراد الطاقم فقط.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، التي جلبت التقرير عن الشقوق، فإن التردد الواضح لبعض حلفاء الولايات المتحدة في ربط أنفسهم بالجهود يعكس إلى حد ما الشقوق التي أحدثتها الحرب في غزة في النظام الدبلوماسي الغربي: بينما يستمر الرئيس بايدن ومن أجل دعم إسرائيل بقوة، وتتزايد الانتقادات الدولية في الغرب بشأن نشاط الجيش الإسرائيلي في غزة، والذي قُتل فيه أكثر من 21 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة المحلية التابعة لحماس.

"الحكومات الأوروبية تخشى بشدة أن ينقلب بعض ناخبيها ضدها"، يوضح ديفيد هيرنانديز، المحاضر في العلاقات الدولية في جامعة كومبلوتنسي في مدريد، مشيراً إلى أن الرأي العام الأوروبي أصبح ينتقد إسرائيل بشكل متزايد ويخشى من جرها إلى الصراع في الشرق الأوسط. وقال مصدر مطلع على عقلية إدارة بايدن، إن الولايات المتحدة تعتقد أن تصعيد هجمات الحوثيين يتطلب رداً دولياً منفصلاً عن الحرب المستمرة في غزة.

من بين الدول العشرين التي انضمت إلى القوة المتعددة الجنسيات التي أسستها الولايات المتحدة، لم تتم تسمية سوى 12 دولة حتى الآن، وأعلنت المؤسسة العسكرية الأميركية في الأسبوع الماضي أنها ستسمح للدول الأخرى بأن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستتحدث عن مساهماتها في القوة ومتى. وأعلنت بريطانيا واليونان وعدة دول أخرى رسميا مشاركتها في التحالف، لكن عدة دول أخرى ورد ذكرها في الإعلانات الأمريكية حول إنشاء القوة سارعت إلى التأكيد على عدم مشاركتها المباشرة فيها.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما من دول الخليج العربي التي تعتبر معتدلة، قد ذكرتا في وقت سابق أنهما ليس لديهما مصلحة في الانضمام إلى هذه الخطوة.