أزمة ديبلوماسية بين إسرائيل وإيطاليا على خلفية تعيين السفير الإسرائيلي الجديد

في الطريق إلى أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وإيطاليا؟ وعلى وجه التحديد، عندما تتولى واحدة من أكثر الحكومات اليمينية في تاريخ البلاد السلطة في روما، تدخل العلاقات بين البلدين في حالة من الاضطراب بسبب تعيين سفير إسرائيلي جديد. وعلمت صحيفة معاريف أن وراء المعارضة أيضا حملة تقوم بها منظمات مؤيدة للفلسطينيين.

ونشرت صحيفة "كورييري دي لا سيرا" الإيطالية، أمس، أن وزارة الخارجية الإيطالية تعارض موافقة السفير الإسرائيلي المعين بيني كاشرييل. السبب: أن كاشرييل يشغل حاليا منصب رئيس بلدية معاليه أدوميم، وهي مستوطنة خارج الخط الأخضر.

وتثير معارضة وزارة الخارجية الإيطالية لتعيين كشريئيل غضبا كبيرا في أوساط الجالية اليهودية في إيطاليا. وذلك بعد أن وصفت الصحافة الإيطالية كشرييل بأنه "مستوطن متطرف"، بناء على شكاوى قدمت ضده من مسؤولين فلسطينيين.

واكتشفت منظمة "أصدقاء إسرائيل" في إيطاليا، التي تواصلت مع أحزاب الائتلاف الإيطالي، أن التسريب للصحيفة جاء من مسؤولين في وزارة الخارجية الإيطالية، لديهم آراء سياسية مؤيدة للفلسطينيين.

وفي أعقاب الأزمة، جادل أعضاء المنظمة أمام رؤساء الأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف في إيطاليا بأن كشريئيل ليس مستوطنا متطرفا، بل عضوا في حزب الليكود.

وبحسب المنظمة، فإن مدينة معاليه أدوميم، التي يرأسها منذ عقود، أنشأها حزب العمل في عهد حكومة إسحق رابين. وقدر رئيس المنظمة في إيطاليا البروفيسور أهارون مايروف في حديث مع معاريف أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني سيوافق على تعيين كشريئيل ولن يقبل معارضة المستوى المهني في مكتبه.